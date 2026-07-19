FIFA dispara los premios del Mundial 2026: 51 millones para el campeón y una bolsa de 871 millones

Aficionados argentinos se reúnen la víspera a la final de la Copa Mundial en Times Square, Nueva York, el sábado 18 de julio del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El ganador de la Copa del Mundo se llevará 51 millones de dólares. El segundo premio es de 34 millones de dólares.

La FIFA amplió los pagos para la Copa del Mundo de 2026, estableciendo una bolsa récord de 871 millones de dólares pagados a los 48 equipos participantes. Esa cifra incluye más de 100 millones de dólares que se añadieron en abril después de que algunas federaciones de Europa presionaran para obtener ayuda a fin de cubrir costos en un torneo repartido en tres países, que ha requerido amplios gastos de viaje y alojamiento.

Los 51 millones de dólares para Argentina o España son una suma enorme, pero también palidecen en comparación con las fortunas que se gastan en el fútbol mundial. Además, es menos de lo que ganó el campeón del Mundial de Clubes del año pasado en un torneo que también se jugó en Estados Unidos.

Para ponerlo en perspectiva, los 51 millones de dólares para el campeón son menos que la tarifa de traspaso que pagó el club inglés Brighton el martes por un defensor de 19 años que pasó la mayor parte de la Copa del Mundo en el banquillo: el croata Luka Vušković.

Esto es lo que hay que saber sobre el dinero de premios de la Copa del Mundo:

La FIFA paga dinero a las 48 federaciones en dos categorías: bonificaciones de premios según hasta dónde avance cada equipo en el torneo y pagos generales para cubrir costos de entrenamiento y preparación.

Los 48 reciben al menos 12,5 millones de dólares por competir en la Copa del Mundo, incluidos 10 millones de dólares en premios por clasificarse y jugar la fase de grupos. Cada uno recibe 2,5 millones de dólares para entrenamiento y gastos previos al torneo. Ese dinero inicial se acordó en Copas del Mundo anteriores para ayudar a evitar tensiones antes del torneo, cuando no era raro que los jugadores afirmaran que su federación no había pagado las bonificaciones.

El dinero de premios aumenta según hasta dónde avancen los equipos.

Las cantidades más altas llegaron tras exigencias de las federaciones

Algunas federaciones, especialmente de Europa, habían dicho a la FIFA que la estructura de premios y los pagos por costos de preparación fijados el año pasado harían que perdieran dinero con el torneo, a menos que su equipo llegara lejos.

El presidente de la federación francesa, Philippe Diallo, comentó al diario deportivo L'Equipe que durante varios meses había llamado la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre que los equipos no estaban siendo recompensados adecuadamente, en comparación con lo que obtuvo el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, hace un año. Fueron 115 millones de dólares, después de que la FIFA tuviera que prometer una recompensa de nueve cifras que persuadió a históricos clubes europeos a disputar la renovada competencia.

Los equipos de la Copa del Mundo que juegan partidos en Estados Unidos también afrontaron algunas obligaciones fiscales de las que están exentos en Canadá y México.

El campeón de la Copa del Mundo se lleva el gran premio

El eventual campeón recibe 51 millones de dólares, frente a los 42 millones de dólares que recibió la federación de Argentina por ganar el torneo de 2022 en Qatar. Esa edición de 32 equipos tuvo un fondo total de premios de 440 millones de dólares.

Esto es lo que reciben los demás:

Subcampeón: 34 millones de dólares

Tercer lugar (Inglaterra): 30 millones de dólares

Cuarto lugar (Francia): 28 millones de dólares

Cuartofinalistas (quinto a octavo): 20 millones de dólares cada uno

Octavos de final (noveno a 16.º): 16 millones de dólares cada uno

Dieciseisavos de final (17.º a 32.º): 12 millones de dólares cada uno

Fase de grupos (33.º-48.º): 10 millones de dólares cada uno

Los vuelos y hoteles están cubiertos

Además de las sumas de los pagos y según el reglamento de la Copa del Mundo, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas, que incluye a los jugadores. Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que quede eliminado.

La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 miembros de la delegación, y “una flota dedicada de vehículos, incluido un camión para el equipamiento”.

Las federaciones de fútbol de los equipos de la Copa del Mundo deben pagar “un seguro adecuado... que incluya, entre otros, lesiones, accidentes, enfermedades y viajes”, además de “costos incidentales de hotel” y el alojamiento de miembros adicionales de una delegación.

El trofeo de la Copa del Mundo

El mayor honor, por supuesto, es el trofeo de la Copa del Mundo.

Los campeones lo celebrarán el domingo después del pitazo final durante una ceremonia de premiación. El trofeo original no se entrega de manera permanente. En su lugar, a los ganadores se les entregará una réplica bañada en oro, que sí pueden conservar.

En cuanto al dinero de premios de la Copa del Mundo, la FIFA se lo paga a las federaciones, no a los jugadores. La manera en que se maneja el dinero depende de las reglas de cada federación.

Por ejemplo: la federación de fútbol de Estados Unidos podrá quedarse con el 20% del dinero de premios. El 80% restante que reciba la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se dividirá en partes iguales entre las selecciones nacionales masculina y femenina, después de que en 2022 llegaron a un acuerdo histórico para pagar por igual a sus equipos masculino y femenino, lo que convirtió al organismo rector nacional estadounidense en el primero del deporte en prometer a ambos sexos la misma remuneración.

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FUENTE: AP