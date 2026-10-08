FIA reforzará las pruebas de software tras problema que llevó a que se pararan los autos en Malasia

El británico Lewis Hamilton de Ferrari conduce su auto en la vuelta de formación antes de que el Gran Premio de Bahrein en Malasia se retrasara el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Aijaz Rahi) AP

Varios pilotos, incluido el siete veces campeón Lewis Hamilton, quedaron varados en la pista cuando sus autos perdieron potencia y tuvieron que reiniciarlos durante las vueltas de formación antes de la carrera del domingo.

El software a bordo no logró adaptarse a que los pilotos adoptaran un enfoque más cauteloso antes de la primera carrera en mojado para los autos de 2026, que tienen un reparto cercano al 50-50 entre potencia del motor y potencia eléctrica.

El organismo rector de la F1 informó el jueves que su investigación determinó que los autos “experimentaron una pérdida de potencia más allá de la intención original y que no pudo recuperarse”.

Después de que los autos quedaran detenidos en la pista, se suspendió la largada mientras la FIA se apresuraba a lanzar una actualización de software. La carrera finalmente comenzó casi una hora después —sin incidentes evidentes relacionados con el software— aunque para entonces la pista se había secado mucho más.

La FIA indicó que esa actualización se volverá a usar si llueve en el Gran Premio de Singapur de esta semana —el pronóstico dice que eso es probable—, con más cambios en la carrera siguiente, el 25 de octubre.

“Como resultado, la configuración establecida para el evento de Sepang se restablecerá para el Gran Premio de Singapur si se prevé que haya condiciones meteorológicas similares”, señaló la FIA. “Además, se publicará una actualización adicional del software para lluvia para el Gran Premio de Estados Unidos”.

La FIA añadió que el propio organismo, los equipos y los fabricantes de motores “seguirán reforzando las capacidades de prueba y verificación del software de la unidad de potencia, mejorando el proceso general de validación mediante una evaluación independiente y la retroalimentación colaborativa”.

Los pilotos fueron implacables con los fallos de software la semana pasada en Malasia. Hamilton comparó conducir los autos lentos con exhibiciones previas a la carrera, de corte efectista, que los pilotos han realizado anteriormente, y el cuatro veces campeón Max Verstappen pidió que se tome como una “lección aprendida”.

La FIA afirmó que había realizado pruebas del software que falló la semana pasada, pero que estas se llevaron a cabo en dos sesiones de prácticas que fueron mayormente secas antes de carreras en Bélgica y los Países Bajos.

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FUENTE: AP