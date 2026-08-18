Fernando Tatis Jr. roba un grand slam y pega 2 jonrones en triunfo 5-2 de Padres ante Mets

Manny Machado de los Padres de San Diego bateó un jonrón contra los Mets de Nueva York durante la novena entrada de un juego de béisbol el martes 18 de agosto de 2026 en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray) AP

Tatis conectó el primer lanzamiento de Zac Thornton a 452 pies, hasta la segunda grada del jardín izquierdo, para inaugurar un juego con un jonrón por 18va vez en su carrera, un récord del equipo. El quisqueyano añadió un jonrón de dos carreras ante Thornton en la quinta entrada.

Suma 15 cuadrangulares después de comenzar la temporada sin uno en sus primeros 238 turnos al bate.

Pero la mayor contribución de Tatis en el juego llegó a la defensiva en la segunda entrada, cuando se estiró por encima de la pared en el jardín derecho y devolvió al terreno el posible grand slam de Lindor. Tatis se quedó de pie y miró fijamente al frente al caer, lo que dejó a todos momentáneamente confundidos sobre si había atrapado la pelota.

Luego, levantó su guante y el lanzador de los Padres, Robbie Ray, alzó los brazos y se puso su propio guante sobre la cabeza, con un gesto de incredulidad.

La atrapada de Tatis mediante un salto llegó una noche después de que los jardineros de los Mets Carson Benge y A.J. Ewing se combinaron para poner out en el plato a tres jugadores de los Padres.

Ty France añadió un sencillo impulsor en la séptima entrada por los Padres, que lideran las Grandes Ligas con marca de 18-6 desde el 24 de julio. El dominicano Manny Machado conectó su vigesimocuarto jonrón de la temporada, un batazo solitario en la novena entrada.

Ray (11-7) permitió tres hits, incluido el jonrón del venezolano Luis Torrens, y ponchó a cuatro en seis entradas, rumbo a su primera victoria desde que fue adquirido de los Gigantes de San Francisco en la fecha límite de cambios. Mason Miller ponchó a dos en la novena y consiguió su 31er salvamento.

Luis Robert Jr., de Nueva York, conectó un jonrón en la octava.

Thornton (3-4) permitió tres carreras e igualó el máximo número en su carrera con siete ponches en cinco entradas por los Mets, que tienen marca de 10-4 desde la fecha límite de canjes.

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FUENTE: AP