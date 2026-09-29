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Fernando Alonso se compromete con Aston Martin hasta 2027 y despeja dudas sobre su futuro en la F1

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El veterano Fernando Alonso se tomó su tiempo antes de decidir que su carrera en la Fórmula 1 continuará el próximo año.

El español Fernando Alonso de la escudería Aston Martin camina en el paddock antes de la calificación al Gran Premio de Azerbaiyán el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Foto/Pavel Bednyakov)
El español Fernando Alonso de la escudería Aston Martin camina en el paddock antes de la calificación al Gran Premio de Azerbaiyán el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Foto/Pavel Bednyakov) AP

El piloto de 45 años y su compañero de equipo Lance Stroll ampliaron sus contratos a largo plazo, informó el martes la escudería Aston Martin.

El dos veces campeón del mundo manifestó que estaba “muy feliz” por la extensión del contrato, pese a que antes del Gran Premio de España insinuó que podría decidirse por participar en el Campeonato Mundial de Resistencia en lugar de la F1.

“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero correr es mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel”, comentó Alonso. “Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarnos a tener éxito”.

Alonso estuvo entre los pilotos que se han quejado de la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica y de las concesiones que eso obliga a hacer a los pilotos en la pista. A principios del año Max Verstappen dijo que incluso consideró dejar la F1 si no se hacían cambios. La F1 indicó en junio que pasará a un sistema de mayor potencia con el motor y menos híbrida eléctrica a partir del próximo año.

Aston Martin ha tenido dificultades con las nuevas regulaciones, que restan importancia a las aportaciones de los pilotos, pero Alonso señaló que confiaba en que el equipo avanzaría.

“De verdad creo en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones”, comentó. “Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace especial a nuestro deporte”.

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