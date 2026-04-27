Fermín rompe el empate con un doble en la novena y los Cardenales remontan 4-2

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JJ Wetherholt (26) celebra con Iván Herrera (48), de los Cardenales de San Luis, en su regreso a la caseta después de un jontón frente a los Piratas de Pittsburgh en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Con los Piratas arriba 2-0, cuatro lanzadores de Pittsburgh se combinaron para dominar a los Cardenales durante seis entradas y dos tercios antes de que Alec Burleson llegara a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs ante Evan Sisk en la séptima.

Los cuadrangulares de Pagés y Wetherholt ante Dennis Santana (2-2) representaron para los Cardenales un empate 2-2 antes de que el doble de Fermín hacia la esquina del jardín izquierdo impulsara a Victor Scott II y a Burleson, para poner al frente a San Luis 4-2.

Ryan Fernandez (1-0) se llevó la victoria y George Soriano consiguió un rodado para out, un ponche y, después de un sencillo de Nick Gonzales, un elevado para out para su primer salvamento, mientras los Cardenales cortaron una racha de cuatro derrotas.

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FUENTE: AP