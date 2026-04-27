americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fermín rompe el empate con un doble en la novena y los Cardenales remontan 4-2

PITTSBURGH (AP) — El dominicano José Fermín conectó un doble de dos carreras que rompió el empate después de que el venezolano Pedro Pagés y JJ Wetherholt pegaran jonrones consecutivos —todo en la novena entrada—, mientras los Cardenales de San Luis remontaron para vencer 4-2 a los Piratas de Pittsburgh la noche del lunes, tras arruinar una posible actuación de juego perfecto en la séptima entrada.

JJ Wetherholt (26) celebra con Iván Herrera (48), de los Cardenales de San Luis, en su regreso a la caseta después de un jontón frente a los Piratas de Pittsburgh en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Tom E. Puskar)
JJ Wetherholt (26) celebra con Iván Herrera (48), de los Cardenales de San Luis, en su regreso a la caseta después de un jontón frente a los Piratas de Pittsburgh en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Con los Piratas arriba 2-0, cuatro lanzadores de Pittsburgh se combinaron para dominar a los Cardenales durante seis entradas y dos tercios antes de que Alec Burleson llegara a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs ante Evan Sisk en la séptima.

Los cuadrangulares de Pagés y Wetherholt ante Dennis Santana (2-2) representaron para los Cardenales un empate 2-2 antes de que el doble de Fermín hacia la esquina del jardín izquierdo impulsara a Victor Scott II y a Burleson, para poner al frente a San Luis 4-2.

Ryan Fernandez (1-0) se llevó la victoria y George Soriano consiguió un rodado para out, un ponche y, después de un sencillo de Nick Gonzales, un elevado para out para su primer salvamento, mientras los Cardenales cortaron una racha de cuatro derrotas.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter