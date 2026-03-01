americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Federación de fútbol de Qatar pospone partidos por tensiones tras ataques a Irán

DOHA, Qatar (AP) — La federación de fútbol de Qatar aplazó el domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La QFA no mencionó específicamente los ataques cuando anunció los aplazamientos en X, y solo añadió que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.

Hay interrupciones en el aeropuerto de Doha, en Qatar, ya que los ataques contra Irán afectaron vuelos en todo Oriente Medio y más allá. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado.

El sábado por la noche y hasta la mañana del domingo se pudo ver cómo se interceptaban misiles iraníes sobre Doha.

La entidad rectora del fútbol asiático aplazó antes el domingo los playoffs de los campeonatos continentales de clubes programados en Oriente Medio esta semana, y señaló que los partidos de octavos de final de la AFC Champions League Elite serán reprogramados.

Temporada de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina

La temporada de Fórmula 1 está programada para comenzar el próximo domingo en Melbourne, Australia, y luego tendrá carreras en Bahréin el 12 de abril y en Arabia Saudí la semana siguiente. La temporada termina con carreras consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Con Doha y Dubái actuando tradicionalmente como importantes centros de escala, según informes los equipos tuvieron que cambiar sus rutas para llegar a Australia.

Estados Unidos tiene grandes instalaciones militares en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Bahréin informó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en la capital, Manama.

El secretario de Defensa británico, John Healey, manifestó que las fuerzas británicas en Bahréin estaban a menos de 200 metros de un ataque con misiles iraní.

Se esperaba que la temporada de F1, de 24 carreras, comenzara según lo previsto.

Hace cuatro años, los rebeldes hutíes atacaron un depósito de petróleo cerca del reluciente circuito saudí de F1.

Equipo juvenil de baloncesto varado en Abu Dabi

El equipo de baloncesto sub-18 de Mónaco está esperando dentro de un hotel de Abu Dabi hasta que reabra el aeropuerto.

Mónaco participaba en un torneo clasificatorio NextGen de la EuroLeague en Abu Dabi, que ahora ha sido cancelado.

El entrenador de Mónaco, Mickaël Pivaud, le dijo al diario deportivo L'Équipe: “La EuroLeague se puso en contacto con nosotros para decirnos que el aeropuerto está cerrado hasta las 2 de la tarde del lunes. Estamos bastante instalados en el hotel, pero no podemos salir. Salimos tres segundos antes para tomar un poco de aire fresco y explotó justo encima de nosotros. No nos quedamos y volvimos rápidamente adentro”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter