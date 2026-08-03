Fecha límite de cambios: Medias Rojas, Filis y Padres son los mayores compradores al cierre

La dupla de movimientos agresivos destacó una jornada frenética de traspasos, con decenas de acuerdos en las horas previas a la fecha límite del lunes a las 6 de la tarde EDT. Entre otros fuegos artificiales del lunes: los Astros de Houston añadieron al veterano jardinero Daulton Varsho desde Toronto a cambio del derecho Spencer Arrighetti, y los Cachorros de Chicago obtuvieron al lanzador Clay Holmes de los Mets de Nueva York.

Los Padres de San Diego realizaron múltiples movimientos para reforzar su cuerpo de lanzadores, al adquirir al exganador del Cy Young Robbie Ray en un acuerdo con los Gigantes de San Francisco y al derecho Casey Mize desde los Tigres de Detroit.

Los Dodgers de Los Ángeles amanecieron ya con pinta de ser los grandes ganadores de la fecha límite tras sumar el domingo al dos veces ganador del Cy Young Tarik Skubal a un roster cargado. Los Dodgers persiguen un tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Rutschman fue la selección número 1 global en 2019 procedente de Oregon State y, en gran medida, ha estado a la altura de las altas expectativas con cinco temporadas de calidad con los Orioles de Baltimore.

Ahora pasa a Boston, que comenzó lento esta temporada pero revitalizó sus esperanzas de playoffs con una racha de 15 victorias en julio, que igualó el récord de la franquicia. Rutschman, de 28 años —sobre quien el equipo mantiene control por una temporada más en 2027—, ha tenido una campaña de repunte con el bate con un OPS de .762, lo que le ayudó a conseguir su tercera convocatoria al Juego de Estrellas.

Rutschman está actualmente en la lista de lesionados por inflamación en la muñeca izquierda. También ha lidiado este año con una lesión de tobillo y una conmoción cerebral.

Los Medias Rojas también recibieron al receptor Jake Rogers y consideraciones en efectivo en el acuerdo. Los Orioles obtuvieron al receptor venezolano Carlos Narváez, a los lanzadores derechos de ligas menores Anthony Eyanson y Kyson Witherspoon, al jardinero de ligas menores Enddy Azocar, también de Venezuela, y a un jugador por nombrar más adelante o consideraciones en efectivo. Eyanson es uno de los principales prospectos de pitcheo del béisbol.

Más tarde en el día, Boston también adquirió al zurdo Erik Miller y al jardinero de ligas menores Carlos Gutiérrez a cambio del infielder Marcelo Mayer, ambos mexicanos.

Arráez le da a Filadelfia un bateador élite de contacto

El venezolano Arráez llega a los Filis procedente de los Gigantes de San Francisco, y se espera que genere oportunidades de carreras impulsadas para los toleteros Bryce Harper y Kyle Schwarber.

Arráez batea para .324, el mejor promedio de la Liga Nacional, en una temporada de resurgimiento tras firmar un contrato de un año por 12 millones de dólares con San Francisco a inicios de los entrenamientos de primavera. El jugador de 29 años tiene su promedio más alto desde 2023 y ha defendido mejor la segunda base después de que las dudas sobre su guante frenaran su mercado en la agencia libre.

Filadelfia también recuperó del lado de los Gigantes al relevista Caleb Kilian en el canje por dos jugadores de ligas menores, y cerró un acuerdo aparte por el relevista zurdo Brooks Raley con los Mets.

Padres se refuerzan con abridores

Los Padres han ganado ocho de nueve para colocarse a un juego del último puesto de comodín para los playoffs, y este repunte más reciente en su temporada de altibajos aparentemente llevó al gerente general A.J. Preller a canjear otro tramo de su sistema de granjas, severamente mermado, por una oportunidad de ganar ahora.

Ray tiene marca de 10-6 con efectividad de 3.08 y 107 ponches en 122 2/3 entradas esta temporada, su tercera con San Francisco.

San Diego entregó al derecho dominicano Miguel Méndez y al campocorto de 17 años Joniel Hernandez por Ray, de 34 años, quien será agente libre sin restricciones este invierno. Los Padres también recibieron dinero en efectivo en el acuerdo.

Mize, de 26 años, tiene récord de 4-6 y efectividad de 2.70 esta temporada en 16 aperturas. Los Tigres recibieron a los prospectos zurdos Kash Mayfield y Jackson Wolf.

Dodgers siguen sumando tras quedarse con Skubal

Los Dodgers añadieron al zurdo Kris Bubic, All-Star de 2025, desde los Reakes de Kansas City a cambio del derecho de ligas menores Carlos Durán, de República Dominicana.

Bubic está en la lista de lesionados de 60 días por problemas en el hombro y el codo, pero los Reales esperaban que regresara a finales de agosto, lo que lo pondría en posición de lanzar desde el bullpen para Los Ángeles durante los playoffs. Tiene marca de 3-2 con efectividad de 4.11 en nueve aperturas esta temporada. Durán tiene récord de 3-2 con efectividad de 3.38 para el afiliado Triple-A de los Dodgers en Oklahoma City.

Los Ángeles también obtuvieron a un par de receptores suplentes: Ben Rortvedt y Hunter Feduccia. Los Dodgers adquirieron a Rortvedt en la fecha límite del año pasado desde Tampa Bay en un canje que envió a Feduccia a los Rays. El lunes, Rortvedt regresó a Los Ángeles desde los Mets por el derecho Chayce McDermott, y concretó un acuerdo con los Rays por Feduccia. El receptor titular Will Smith está fuera desde junio por inflamación en el cuello.

Varsho ayuda a los Astros en la pelea por el Oeste de la Americana

Varsho, de 30 años, ha tenido una temporada ofensiva decepcionante con un OPS de .682 en 99 juegos con los Azulejos, pero ganó un Guante de Oro en 2024 y sigue siendo un defensor excelente.

Houston llegó a los juegos del lunes con marca de 58-55, suficiente para el primer lugar del Oeste de la Liga Americana. Los Astros tomaron el liderato divisional por primera vez desde abril tras barrer en tres juegos a los Rangers durante el fin de semana.

Los Azulejos recibieron a Arrighetti, quien tiene marca de 7-5 con efectividad de 4.60 en 17 aperturas esta temporada.

Guardianes suman a Adell, Griffin y Lowe

Los Guardianes de Cleveland incorporaron un bate de poder y versatilidad en los jardines al añadir a Jo Adell desde los Angelinos, que recibieron al receptor de ligas menores Jacob Cozart. Más tarde en el día, se hicieron del veterano zurdo Foster Griffin desde los Nacionales de Washington y al toletero Nathaniel Lowe desde los Rojos de Cincinnati.

Adell, de 27 años, tiene 16 jonrones y 62 carreras impulsadas esta temporada, un año después de conectar 37 cuadrangulares —la mejor cifra de su carrera— con 98 impulsadas. Adell ha pasado toda su carrera con los Angelinos tras ser la décima selección global del draft amateur de 2017.

Griffin, de 31 años, ha estado excelente para los Nacionales esta temporada con marca de 12-3 y efectividad de 3.06. Está de vuelta en las Grandes Ligas tras una etapa de tres años jugando en Japón.

Lowe, de 31 años, vive una temporada de repunte con promedio de .266, 12 jonrones y 37 impulsadas. Aportará más poder desde el lado izquierdo.

Otros cambios destacados

— Los Piratas de Pittsburgh añadieron al veterano derecho Luke Weaver desde los Mets. Weaver está en la primera temporada de un contrato de dos años por 22 millones de dólares. Había sido uno de los pocos puntos positivos esta temporada para los Mets, últimos en la tabla, con marca de 2-1, efectividad de 1.84 y un salvamento en 42 apariciones. Los Piratas también sumaron al veterano derecho Kirby Yates en un acuerdo con los Angelinos.

— Los Cachorros obtuvieron al zurdo Braxton Garrett desde Miami por dos jugadores de ligas menores. Garrett —exséptima selección global del draft, que cumple 29 años el miércoles y quedará bajo control del club por dos temporadas más después de esta— sufrió una rotura del ligamento colateral cubital (UCL) a mitad de la temporada 2024. Sus únicas dos aperturas en Grandes Ligas desde entonces fueron a mediados de mayo, cuando ponchó a cinco pero permitió siete carreras en 4 1/3 entradas. Desde entonces ha estado en Triple-A. Los Cachorros también añadieron al derecho Ryan Zeferjahn desde los Angelinos de Los Ángeles por el receptor de ligas menores venezolano Moisés Ballesteros y el lanzador derecho de ligas menores Mason McGwire, hijo del extoletero de MLB Mark McGwire.

— Los Marineros de Seattle adquirieron al jardinero Taylor Ward desde los Orioles a cambio de los derechos de ligas menores Alex Hoppe, Brock Moore y Harrison Kreiling. Ward, de 32 años, batea .246 con siete jonrones y 30 impulsadas en 111 juegos.

— Los Mets de Nueva York incorporaron al jardinero puertorriqueño Heliot Ramos desde los Gigantes de San Francisco a cambio del infielder de ligas menores Kaeden Kent y el zurdo Henry Lalane. Ramos, de 26 años, batea .264 con nueve jonrones y 34 impulsadas en 74 juegos esta temporada con San Francisco.

— Los Cerveceros de Milwaukee sumaron al abridor derecho Dustin May y al relevista zurdo JoJo Romero desde los Cardenales a cambio de los prospectos Alexander Frías y Josiah Ragsdale. May tiene marca de 5-7 y efectividad de 4.38 en 21 aperturas. Romero registra efectividad de 3.35 en 44 apariciones. Los Brewers también adquirieron al relevista derecho venezolano Antonio Senzatela en un acuerdo con los Rockies, que recibieron al infielder Juan Martinez y al zurdo Mark Manfredi.

— Los Azulejos reforzaron su rotación con la mira puesta en 2027 al adquirir al derecho dominicano José Soriano desde los Angelinos por tres prospectos. El jugador de 27 años tiene marca de 9-6 con efectividad de 3.29 y acumula efectividad de 3.72 en cuatro temporadas en Grandes Ligas. Está bajo control del equipo hasta 2028. El infielder Arjun Nimmala, selección de primera ronda de 2023, encabezó el paquete de ligas menores que fue a Los Ángeles, junto con el jardinero Eddie Micheletti Jr. y el derecho venezolano Angel Rivero.

— Los Rays añadieron al receptor Liam Hicks en un canje con los Marlins, mientras Miami recibió a los prospectos: el derecho Jacob Kisting, el campocorto Adrian Santana y el infielder Brayden Taylor. Hicks, de 27 años, está en su segunda temporada en Grandes Ligas y batea .282 con 14 jonrones y 62 impulsadas. Está bajo control del equipo por las próximas cuatro temporadas.

— Los Mellizos de Minnesota sumaron al relevista Jeff Hoffman desde los Azulejos de Toronto a cambio de tres prospectos, incluidos el zurdo Dasan Hill, el derecho John Klein y el infielder dominicano Dameury Pena.

— Los Medias Blancas de Chicago se hicieron del jardinero Brenton Doyle desde los Rockies de Colorado por un par de prospectos. Doyle, quien recientemente salió de la lista de lesionados por un golpe en el oblicuo, batea .214 con un jonrón y nueve bases robadas. Ha ganado dos Guantes de Oro por su trabajo en el jardín central. Los Rockies recibieron al derecho Mason Adams y al infielder Carlos Vielma. Los Medias Blancas también sumaron al relevista derecho Huascar Brazobán desde los Mets por los derechos de ligas menores Gabe Davis y Zach Franklin. Brazobán, de 36 años, tiene marca de 5-2 con efectividad de 2.56 en 46 juegos esta temporada.

— Los Diamondbacks de Arizona, en plena persecución de los playoffs, consiguieron un bateador zurdo que puede cubrir el jardín izquierdo al adquirir a Lars Nootbaar desde San Luis por prospectos. Nootbaar batea .234 con tres jonrones y 16 impulsadas en 48 juegos desde su debut de temporada a inicios de junio, tras una cirugía de talón en la pasada temporada baja.

— Toronto obtuvo al jugador utilitario Josh Smith y al derecho de ligas menores Josh Stephan desde Texas por el novato zurdo Adam Macko. Smith, quien en 2024 ganó un Bate de Plata como jugador utilitario, estaba en Triple-A Round Rock. Llegó a esta temporada con la oportunidad de ser el segunda base titular de todos los días de los Rangers, pero bateó .213 en 45 juegos y se perdió 37 partidos por lesiones y un episodio de meningitis viral.

— Los Bravos de Atlanta adquirieron al veterano relevista zurdo Brent Suter desde los Angelinos por el infielder de ligas menores Nacho Alvarez Jr. Suter, de 36 años, aporta profundidad al bullpen de los líderes del Este de la Liga Nacional. Tuvo marca de 1-2 con efectividad de 4.12 en 63 1/3 entradas a lo largo de 41 apariciones con Los Ángeles. Los Bravos también traspasaron al jardinero Eli White a los Medias Rojas por el derecho Tyler Uberstine y enviaron al receptor suplente Joey Bart a los Medias Blancas por el derecho Duncan Davitt. Tanto Uberstine como Davitt fueron enviados a Triple-A Gwinnett.

— San Luis obtuvo al relevista zurdo Caleb Ferguson desde Cincinnati a cambio de 250.000 dólares en espacio del fondo de bonos internacionales. Ferguson, de 30 años, tiene marca de 1-0 con efectividad de 4.01 en 26 juegos esta temporada. En 359 juegos a lo largo de ocho temporadas en Grandes Ligas con seis equipos, tiene marca de 25-17 con siete salvamentos y efectividad de 3.69.

— En la pasada temporada baja, los Orioles incluyeron al derecho Michael Forret en un acuerdo para adquirir al abridor Shane Baz desde Tampa Bay. El lunes, Baltimore fue y recuperó a Forret al traspasar al relevista Tyler Wells a los Rays.

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Los escritores de béisbol de AP Jay Cohen, Mike Fitzpatrick y Noah Trister, y los periodistas deportivos de AP Kristie Rieken, Dave Skretta y Alanis Thames contribuyeron a esta historia.

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FUENTE: AP