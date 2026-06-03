FBI mata a tiros a hombre que retenía rehenes en California

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Agentes del FBI cerca del lugar donde un hombre tomó rehenes en Bakersfield, California, el 2 de junio del 2026. (AP foto/David Dennis) AP

El sospechoso murió en “un tiroteo en el que participaron agentes y que involucró a personal de la Oficina Federal de Investigaciones”, señaló el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado.

El enfrentamiento en el centro de Bakersfield comenzó el martes por la tarde, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, que alberga a esa sucursal bancaria y a una oficina del distrito escolar.

La policía de Bakersfield indicó que el hombre se atrincheró dentro con varias personas. Dos fueron liberadas el martes tras negociaciones con las autoridades.

Edificios cercanos, incluido el Ayuntamiento y la sede de la policía, fueron evacuados y algunas carreteras se cerraron temporalmente durante la situación de rehenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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