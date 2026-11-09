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FBI investiga un posible homicidio a bordo de un crucero que zarpó de Texas

HOUSTON (AP) — El FBI abrió una investigación en torno a un “presunto homicidio” a bordo de un crucero que regresó a puerto después de zarpar de Galveston, Texas, informó la agencia el lunes en un comunicado.

El FBI no dio a conocer más detalles debido a que la investigación está en curso. La empresa que opera el MSC Seascape indicó que el buque ya reanudó su travesía y partió de Galveston el lunes por la tarde.

“Al reportar un incidente con un pasajero a bordo de nuestro barco, las autoridades nos indicaron que regresáramos al puerto de Galveston”, señaló MSC Cruises en un comunicado. Añadió que cooperan plenamente con las autoridades y están brindando apoyo a las personas afectadas.

El MSC Seascape actualmente realiza trayectos desde Galveston hacia el Caribe con estancias de cinco y siete noches, según el sitio web de la compañía. El imponente buque blanco tiene 2.270 camarotes, más de 1.600 tripulantes y puede alojar a casi 5.900 pasajeros. El barco cambió su base de Miami a Galveston en noviembre pasado, de acuerdo con un comunicado.

Las investigaciones por homicidio a bordo de cruceros son poco comunes. A principios de este año, un adolescente fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival que salió de Florida.

“El FBI es la principal agencia federal autorizada para investigar posibles delitos en altamar”, señaló la dependencia en la red social X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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