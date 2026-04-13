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Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, cumple 69 años

BERLÍN (AP) — Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, celebró su cumpleaños 69 con un festín el lunes, masticando tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga en el Zoológico de Berlín.

Fatou, la gorila más longeva del zoológico de Berlín y considerada la más longeva del mundo, come verduras para celebrar su cumpleaños 69, en Berlín, Alemania, el lunes 13 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)
Fatou, la gorila más longeva del zoológico de Berlín y considerada la más longeva del mundo, come verduras para celebrar su cumpleaños 69, en Berlín, Alemania, el lunes 13 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber) AP

Pero no hubo pastel de cumpleaños, porque el azúcar no es saludable para el primate envejecido.

Fatou, una gorila occidental de llanura, llegó a lo que entonces era Berlín Occidental en 1959. Se creía que tenía unos 2 años en ese momento, aunque no se conoce su fecha exacta de nacimiento —el 13 de abril es su cumpleaños designado. Los gorilas pueden vivir alrededor de 35 a 40 años en estado salvaje y más tiempo en cautiverio.

Fatou se convirtió en la residente más longeva del zoológico en 2024, tras la muerte de Ingo, el flamenco. Se creía que el ave tenía al menos 75 años y había vivido en el zoológico desde 1955.

Es probable que Fatou naciera en libertad en África occidental, pero la historia cuenta que un marinero francés la sacó de África y la intercambió para cubrir su cuenta en un bar en Marsella, Francia, según Guinness World Records. Luego, al parecer, un comerciante francés de animales la vendió al zoológico.

En la actualidad, Fatou vive en un recinto propio y, en su vejez, prefiere mantener distancia con los otros gorilas del zoológico. Ha perdido los dientes y padece un poco de artritis y pérdida de audición.

Pero Christian Aust, supervisor de primates del Zoológico de Berlín, dijo que es amistosa con los cuidadores, aunque todavía un poco terca.

A los 69 años, se lo ha ganado. Feliz cumpleaños, Fatou.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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