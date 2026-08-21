Familia y partido de Khan dicen que Pakistán violó una orden judicial al llevarlo a hospital estatal

Uzma Khan (izquierda), hermana del ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, habla junto al médico personal de Khan, Faisal Sultan, durante una conferencia de prensa en Islamabad, Pakistán, el 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed) AP

La hermana del político, Uzma Khan, declaró en una conferencia de prensa que estuvo en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, un hospital administrado por el gobierno en Islamabad, cuando Khan fue llevado allí durante la noche.

El médico personal de Khan, Faisal Sultan, señaló que lo escoltaron al Hospital Internacional Shifa, donde esperó a Khan hasta la madrugada del viernes. Según él, finalmente le dijeron que Khan había regresado a la prisión de Adiala, en la ciudad fortificada de Rawalpindi.

Sus versiones de lo ocurrido se conocieron horas después de que el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmase que Khan había sido devuelto al penal luego de que, tras un examen, los doctores determinaran que estaba bien desde el punto de vista médico.

Tarar explicó que las autoridades llevaron a Khan al hospital público por preocupaciones de seguridad relacionadas con los simpatizantes del partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan, o PTI, que se habían congregado en el exterior del Hospital Internacional Shifa o se dirigían hacia allí.

Decenas de reporteros acudieron a las inmediaciones del centro privado durante la noche después de que el partido de Khan dijera que estaba siendo trasladado allí. Las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del hospital.

La hermana de Khan afirmó que, durante su encuentro, Khan se quejó de que lo habían tenido en régimen de aislamiento, lo que, según ella, equivalía a tortura mental para él.

Suhail Afridi, un alto dirigente del PTI, también acusó al gobierno de violar la orden al llevar a Khan al hospital público.

El Tribunal Supremo ordenó el martes que Khan fuera examinado en el Hospital Internacional Shifa por una junta médica formada por especialistas y por uno de sus doctores personales. El jueves, el ministro Tariq Fazal Chaudhry escribió en X que el gobierno acataría la orden del alto tribunal.

El gobierno sostiene que, conforme a la normativa penitenciaria vigente, los reclusos reciben tratamiento médico en prisión y pueden ser trasladados a hospitales gubernamentales cuando sea necesario.

La preocupación por la salud de Khan se intensificó a finales de enero después de que su familia dijera que había perdido alrededor del 85% de la visión en el ojo derecho, una afirmación que el gobierno puso en duda. Más tarde, las autoridades señalaron que su condición estaba mejorando.

El exastro del críquet convertido en político fue destituido tras moción de censura en el Parlamento en abril de 2022 y está en prisión desde 2023 tras ser condenado en múltiples casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP