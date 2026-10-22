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Familia pide investigación federal tras muerte de un niño de 1 año en tiroteo policial

La familia de un niño de 1 año que murió por un disparo cuando un policía abrió fuego contra un vehículo en movimiento en Mississippi afirmó el jueves que no cree que el tiroteo estuviera justificado, tras revisar videos de las cámaras corporales de los agentes que estuvieron en el lugar.

ARCHIVO – En esta imagen sin fecha, proporcionada por Veronica Roberson en junio de 2026, aparece su nieto, Kohen Wiley, de Senatobia, Mississippi. (Veronica Roberson vía AP, Archivo)
ARCHIVO – En esta imagen sin fecha, proporcionada por Veronica Roberson en junio de 2026, aparece su nieto, Kohen Wiley, de Senatobia, Mississippi. (Veronica Roberson vía AP, Archivo) AP

Los familiares cercanos de Kohen Wiley vieron las imágenes grabadas durante el incidente, ocurrido en junio en el estacionamiento de un Walmart en Senatobia, a unos 65 kilómetros (40 millas) al sur de Memphis, Tennessee. El video incluía imágenes de la cámara que llevaba el policía de Senatobia que le disparó y mató a Kohen.

Kohen habría celebrado su segundo cumpleaños a principios de noviembre, señaló el jueves en una conferencia de prensa el abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia del menor.

A principios de esta semana, una investigación estatal exoneró al sargento Hunter Foster de responsabilidad penal en el tiroteo, ocurrido mientras él y otros agentes perseguían a dos mujeres acusadas de hurto en una tienda. La fiscalía general de Mississippi indicó que, según su revisión, el disparo mortal fue un uso de la fuerza justificado.

“La palabra ‘justificado’ me ha perseguido”, manifestó durante la conferencia de prensa la abuela materna de Kohen, Veronica Roberson. “No hay justificación para eso”.

Roberson dijo que se enteró en las noticias de que el estado había exonerado al agente, y que también vio partes del video que se filtraron en internet el miércoles. Calificó la falta de aviso por parte de la oficina del fiscal general y la filtración de las imágenes como “una bofetada en la cara” para su familia.

Se espera que las imágenes se divulguen a los medios el jueves por la tarde.

Crump sostuvo que la respuesta de los agentes —correr hacia el vehículo con las armas desenfundadas para detener a presuntas ladronas— fue excesiva e imprudente.

La madre de Kohen, Vellesiya Wiley, ya había negado que ella y su amiga hubieran robado pañales de la tienda, y no han sido acusadas, según registros judiciales estatales y del condado.

“Los pañales son algo que una madre necesita para un niño. Los pañales nunca deberían costarle la vida a un bebé”, señaló Crump. “Esta decisión envía el mensaje de que la vida de un bebé negro no es tan valiosa como los pañales blancos en los que está envuelto”.

Martin Zummach, abogado que representa a Foster, afirmó que las imágenes exoneran a su cliente porque estaba en peligro por el vehículo en movimiento y no tuvo “otra opción” que disparar su arma.

“Ella fue directamente hacia Hunter Foster y el otro agente, y él tuvo que disparar su arma”, declaró Zummach.

Vellesiya Wiley ha cuestionado que su amiga, quien conducía, dirigiera su vehículo hacia los agentes.

Crump afirmó que las imágenes muestran que el disparo mortal provino del costado del automóvil, lo que contradice que Foster estuviera en peligro inminente. Una autopsia independiente encargada por la familia llegó a la misma conclusión. Una imagen del vehículo muestra la ventanilla delantera derecha del lado del pasajero hecha añicos.

El equipo legal de la familia pidió que el gobierno federal investigue el tiroteo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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