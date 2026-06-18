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Familia Messi confirma que su padre está bajo tratamiento médico por una enfermedad

DALLAS (AP) — La familia del astro Lionel Messi reveló el jueves que su padre Jorge se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que no reveló y pidió a los medios de comunicación “responsabilidad” en medio de rumores sobre su estado de salud mientras su hijo disputa la Copa del Mundo.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras anotar su tercer gol del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Charlie Riedel)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras anotar su tercer gol del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Charlie Riedel) AP

“Jorge atraviesa una situación de salud”, confirmó la familia Messi en un comunicado.

La nota oficial no especifica qué enfermedad padece Jorge Messi, de 68 años.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, agregó.

El comunicado, distribuido por la oficina de prensa de Messi, se dio a conocer el mismo día que en Argentina circularon versiones sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, solicitó la familia. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

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