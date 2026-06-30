Falsa esperanza: Sentimientos conocidos en Alemania tras otro fracaso mundialista

El zaguero alemán Jonathan Tah (4) saluda a los aficionados tras la derrota por penales contra Paraguay, el lunes 29 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Alemania debería estar acostumbrándose a la decepción , pero eso no la hace menos dolorosa para una potencia tradicional del fútbol que con cautela abrigana la esperanza de conquistar un quinto título mundial para recuperar el orgullo perdido.

Alemania sí logró superar la fase de grupos por primera vez desde que ganó el trofeo en 2014, pero es de poco consuelo: la derrota del lunes ante Paraguay en la tanda de penales mandó al equipo de vuelta a casa tras el primer partido de eliminación directa.

Fue una sensación familiar para el capitán de Alemania, que también se quedó buscando explicaciones tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial de 2022 en Qatar.

“De niño, cuando veías a la selección en los torneos, siempre eran semifinales, finales o campeones del mundo. Siempre había mucho éxito. Crecías con eso, animándolos”, expresó Kimmich, de 31 años, el lunes, cuando se disculpó por que el equipo no cumpliera las expectativas.

“Todos deberíamos sentir eso, en lugar de buscar culpar a alguien más. Lo echamos a perder”, añadió Kimmich.

Entrenador criticado

El seleccionador Julian Nagelsmann está en la mira tras algunas decisiones polémicas, en particular la de convocar al veterano Manuel Neuer, que había dejado la selección. Nagelsmann lo citó justo antes del torneo tras meses de negarlo.

Neuer, de 40 años, no logró justificar su inclusión a costa de Oliver Baumann y se le señaló por tener parte de culpa en el gol de la victoria de Ecuador en el último partido de la fase de grupos.

“Lo di todo”, afirmó Neuer.

Nagelsmann finalmente cedió a la presión y le dio al delantero Deniz Undav su primera titularidad contra Paraguay, pero la apuesta no dio resultado. El jugador yazidí kurdo no pudo aumentar su cuenta de tres goles y dos asistencias en sus dos primeros partidos como suplente.

Nagelsmann también fue criticado por no utilizar al delantero Nick Woltemade en absoluto hasta que lo hizo ingresar cuando se acercaba la prórroga contra Paraguay. Woltemade estuvo entre los tres jugadores que malograron sus lanzamientos en la tanda de penales.

Falsa esperanza

Nagelsmann había disparado las expectativas al decir que Alemania aspiraba a ganar el título. Al final, su equipo no mostró ninguna justificación para esas ilusiones.

Alemania disputó cuatro partidos en el Mundial. Se apuntó victorias contra la debutante Curazao y Costa de Marfil, para luego sucumbir ante Ecuador y Paraguay.

Mientras la victoria de Paraguay se celebraba con alegría en las calles de la Asunción, se consideró una gran sorpresa: pocos aficionados alemanes conocían a alguno de los jugadores paraguayos antes del partido, y ya miraban hacia un probable duelo de octavos de final con Francia, que el martes enfrentaba a Suecia.

“Hay que ganarle a un equipo así”, comentó Neuer sobre Paraguay. “Eso es un hecho cuando quieres medirte con equipos como Francia”.

Nagelsmann ha prometido continuar como entrenador, aunque también fue criticado por sus respuestas ásperas a las preguntas después del partido.

“Todavía estoy convencido de que probablemente es el indicado para seguir”, manifestó el director del equipo alemán, Rudi Völler. “No depende solo de mí”.

Burlas

El canciller alemán Friedrich Merz ilustró mejor que la mayoría la desconexión entre las esperanzas del equipo alemán y la realidad cuando escribió en redes sociales: “¡Qué partido, @DFB_Team! Entusiasmaron a nuestro país con su compromiso y espíritu de equipo en este Mundial. Estamos orgullosos de ustedes”.

Merz fue rápidamente objeto de burlas por su publicación en X, donde muchos usuarios preguntaron a qué partido se refería. Las palabras “qué partido” comenzaron a ser tendencia.

“De verdad no sé qué fue peor. El partido o este análisis”, escribió la política del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

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FUENTE: AP