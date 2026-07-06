Fallo de tribunal francés podría frustrar candidatura de Marine Le Pen

La dirigente ultraderechista francesa Marine Le Pen en la Asamblea Nacional en París, el 1 de abril del 2025. (AP foto/Michel Euler) AP

Le Pen, de 57 años, ha apelado la condena de marzo de 2025 que determinó que ella y otros miembros de su partido Agrupación Nacional eran culpables de usar indebidamente fondos del Parlamento Europeo al pagar a personal del partido con dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea entre 2004 y 2016.

El tribunal de primera instancia la condenó a una pena de prisión, suspendida a la espera de la apelación, e impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos electos. Le Pen ha negado cualquier irregularidad y aún espera presentar una cuarta candidatura a la presidencia.

Si se le impide postularse, su protegido Jordan Bardella, de 30 años, podría convertirse en el candidato presidencial del partido, reconfigurando la contienda para suceder al presidente Emmanuel Macron.

A continuación, un vistazo a los posibles desenlaces y lo que podrían significar para las elecciones presidenciales de Francia en 2027.

En lo que sería el mejor escenario para Le Pen, el tribunal de apelaciones podría exonerarla de todos los cargos.

Durante el juicio de apelación de cinco semanas celebrado a principios de este año, Le Pen reconoció “un error”. Explicó ante el tribunal que algunos empleados pagados como asistentes parlamentarios de la Unión Europea realizaron trabajo para su partido, entonces conocido como el Frente Nacional, pero insistió en que creía que ese trabajo estaba permitido y que nunca intentó ocultarlo.

También reprochó a funcionarios del Parlamento Europeo por no advertirle a su partido en aquel momento que la forma en que estaba contratando a personas podía contravenir alguna normativa.

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, dijo al panel de tres jueces que su clienta “les confía el trabajo de su vida, y la cuestión es, por tanto, si terminará aquí o si puede reconstruirse”.

Los fiscales aún podrían recurrir ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal de Francia, para impugnar una decisión absolutoria.

Si recibe una inhabilitación de dos años — o menos — para ejercer cargos electos

El tribunal de apelaciones podría declarar culpable a Le Pen, pero reducir la inhabilitación para ejercer cargos electos a dos años o menos, o no imponer ninguna inhabilitación.

Como el tribunal de primera instancia ordenó que la inhabilitación entrara en vigor de inmediato, Le Pen ha estado cumpliendo esa parte de la condena desde el 31 de marzo del año pasado. Una inhabilitación de dos años o menos expiraría antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, prevista para abril de 2027.

Pero eso no significa automáticamente que Le Pen se postularía: cualquier pena de prisión, vigilancia electrónica u otras restricciones judiciales podrían obstaculizar gravemente una campaña a nivel nacional.

Le Pen ha sugerido que, en ese caso, no lanzaría una candidatura presidencial.

“Si se me permite ser candidata pero, en la práctica, se me impide hacer campaña libremente, entonces usted entiende que eso no sería posible”, declaró Le Pen en una entrevista con el canal LCI el miércoles.

“No puedo depender de un juez para que me autorice a ir a celebrar un mitin de campaña... o a visitar un mercado”.

El tribunal podría imponer una condena severa

Los fiscales solicitaron al tribunal de apelaciones que condene a Le Pen a cuatro años de prisión, incluidos tres en suspenso, además de una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos electos. Acusaron a Le Pen de estar al frente de un “sistema” destinado a “desviar” fondos públicos de la Unión Europea en beneficio de su partido.

Aunque los fiscales no lo pidieron, el tribunal de apelaciones es libre de ordenar que la inhabilitación para ejercer cargos electos entre en vigor de inmediato, como hizo el tribunal de primera instancia.

Le Pen aún podría recurrir ante el Tribunal de Casación, pero no está claro si eso suspendería la condena hasta una decisión definitiva.

El Tribunal de Casación ha dicho anteriormente que, si se le pide revisar el caso, procuraría emitir un fallo antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen dice que no esperará para tomar su decisión

“No se puede lanzar una campaña presidencial a último minuto”, afirmó Le Pen al margen del juicio de apelación.

Ha sostenido que una incertidumbre prolongada —incluida una posible apelación ante el Tribunal de Casación— en la práctica le impediría postularse porque no querría poner en riesgo las posibilidades de su partido.

La carrera presidencial en Francia empezará a perfilarse en septiembre antes de acelerarse a comienzos del próximo año. Los candidatos también deben conseguir el aval de 500 cargos electos para poder figurar en la papeleta, lo que dificulta reemplazar a un aspirante presidencial en una fase tardía de la campaña.

“Si se me impide postularme pero el Tribunal de Casación falla a mi favor tres o cuatro meses después, será demasiado tarde para llevar a cabo una campaña presidencial adecuada”, dijo Le Pen a la radio RTL el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP