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Fallo judicial en Países Bajos evita caos en la Eredivisie por caso de pasaportes

UTRECHT, Holanda (AP) — Un fallo judicial pareció zanjar el lunes la posibilidad de un caos total en la primera división de los Países Bajos, donde jugadores no habilitados participaron en 133 partidos esta temporada, según las autoridades del deportes.

El juez de medidas cautelares del tribunal de distrito de la región central de Países Bajos dictaminó que la junta de competiciones de la federación neerlandesa de fútbol tenía derecho a decidir que no era necesario repetir un partido entre Go Ahead Eagles y NAC Breda, aunque uno de los jugadores que participó no estaba habilitado.

NAC había solicitado a la junta de competiciones que declarara inválida su derrota 6-0 del 15 de marzo, ya que el defensor de Go Ahead Eagles Dean James no estaba habilitado para jugar porque ya no tenía la nacionalidad neerlandesa. James había adquirido la ciudadanía indonesia para jugar con el país asiático, lo que significó que renunció a su ciudadanía neerlandesa y necesitaba un permiso de trabajo para jugar en la liga.

El tribunal señaló que la federación neerlandesa de fútbol tiene la facultad discrecional de decidir si un partido se declara inválido o no, y que la decisión se tomó con el debido cuidado.

Martine Erich, jueza de prensa del tribunal en Utrecht, comentó a The Associated Press que el fallo significa que no habrá que volver a disputar ningún partido.

“Este caso solo trataba de este partido, pero todavía no se han registrado nuevos casos, así que creo que la competición se quedará tal como está y que los partidos no se volverán a jugar”, dijo Erich.

PSV Eindhoven acaba de coronarse campeón de la Eredivisie por tercer año consecutivo y por 27ma vez en total.

NAC indicó en un mensaje en su sitio web que estudiaría la decisión y la discutiría con asesores del club antes de hacer comentarios. La batalla legal de NAC también estaba relacionada con el descenso. El equipo de Breda ocupa actualmente el 17mo puesto en la Eredivisie, que cuenta con 18 equipos, y enfrenta el descenso directo a la segunda división.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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