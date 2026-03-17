Fallo anula el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones y declara campeón a Marruecos

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La Confederación Africana de Fútbol informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal queda “declarado como que perdió por incomparecencia la Final” y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3-0 para la nación anfitriona, Marruecos.

En la final del 18 de enero en Rabat, Senegal abandonó el campo en señal de protesta durante 15 minutos en el tiempo de descuento, y los aficionados intentaron irrumpir en el terreno de juego cuando se le concedió un penal a Marruecos.

Cuando se reanudó el juego, el penal del delantero marroquí Brahim Díaz fue atajado y Senegal anotó el único gol en el tiempo extra.

En una audiencia disciplinaria inicial, la CAF impuso multas por más de 1 millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de Senegal y Marruecos, pero dejó intacto el resultado.

El caso podría ser objeto de una nueva apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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