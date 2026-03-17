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Fallo anula el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones y declara campeón a Marruecos

CAIRO (AP) — Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones el martes, otorgado por jueces de apelación que revocaron la victoria de Senegal en una final caótica en enero.

La Confederación Africana de Fútbol informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal queda “declarado como que perdió por incomparecencia la Final” y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3-0 para la nación anfitriona, Marruecos.

En la final del 18 de enero en Rabat, Senegal abandonó el campo en señal de protesta durante 15 minutos en el tiempo de descuento, y los aficionados intentaron irrumpir en el terreno de juego cuando se le concedió un penal a Marruecos.

Cuando se reanudó el juego, el penal del delantero marroquí Brahim Díaz fue atajado y Senegal anotó el único gol en el tiempo extra.

En una audiencia disciplinaria inicial, la CAF impuso multas por más de 1 millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de Senegal y Marruecos, pero dejó intacto el resultado.

El caso podría ser objeto de una nueva apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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