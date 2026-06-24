Fallido robo en la isla caribeña de Tobago genera memes y referencias a Batman

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Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al menos a cuatro sospechosos forcejeando en la escena del crimen. Uno de ellos guardaba un notable parecido con Batman: vestía ropa negra, un pasamontañas oscuro y lo que parecía ser un poncho negro que se agitaba con el viento como la capa del superhéroe. Se ve a esa persona tropezar con escombros y caer al suelo mientras intentaba dirigir la retroexcavadora.

El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago indicó que los “esfuerzos de los sospechosos por retirar la bóveda resultaron inútiles, ya que el brazo de la retroexcavadora sufrió daños” durante el incidente, ocurrido a primeras horas del miércoles.

Los sospechosos lograron mover el cajero automático hasta la acera con la retroexcavadora, que, según la policía, robaron de una playa cercana. Sin embargo, cuando el brazo de la máquina dejó de funcionar —y cuando sus esfuerzos conjuntos por subir el cajero a un camión pequeño también fracasaran —, los sospechosos desistieron y huyeron a toda velocidad en lo que, según la policía, era un vehículo robado.

El cajero automático desprendido quedó a la intemperie, y más tarde las autoridades acudieron al lugar en Tobago, la menor de las dos islas de la nación. Según la marca de tiempo del video de seguridad, el intento fallido duró más de 10 minutos, todo mientras sigue vigente un estado de emergencia.

El video del intento de robo se viralizó rápidamente. En redes sociales aparecieron memes, oyentes que llamaron a programas matutinos de radio se burlaron de los ladrones frustrados y un periódico local tituló su nota: “‘Batman’ and robbing” (“Batman y robo”), en alusión al denominado “dúo dinámico” de las historietas, integrado por Batman y Robin.

Trinidad y Tobago extendió recientemente su estado de emergencia por tres meses, hasta septiembre, mientras las autoridades lidian con una ola de delitos violentos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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