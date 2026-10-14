Falleció Jorge Castro, excampeón mundial argentino de boxeo. Tenía 59 años

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Castro, también conocido como “Locomotora”, falleció en la madrugada del miércoles en una sala de bingo en la localidad bonaerense de Morón, acompañado por una de sus hijas y su exesposa.

“Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos”, relató a periodistas Quimey Castro, uno de los 15 hijos que sobrevivieron al expúgil. “Espero que se recuerde de la manea que lo recordamos todos. Él era bueno”.

Castro fue un boxeador que se destacó por su potencia y picardías en el ring. Tenía por costumbre hacerse el sentido contra las cuerdas para desorientar a sus oponentes y contratacar.

Con esa estrategia retuvo el título de medianos en una memorable pelea contra el Jackson en Monterrey, México, hace 32 años.

El retador había tomado la ventaja en los primeros ocho rounds, sometiendo al campeón a una feroz paliza. Un Castro tambaleante, jugó su última carta con un cruzado de izquierda que mandó a la lona al rival.

Además, en 1997, Castro protagonizó un par de combates con el legendario boxeador panameño Roberto Durán. Castro ganó la primera pelea en Mar del Plata, Argentina, y luego sucumbió en una revancha escenificada en la Ciudad de Panamá.

Castro se retiró en 2007 con una foja de 130 victorias (90 por nocauts), 11 derrotas y 3 empates. Desde entonces había participado en programas de televisión y cumplía trabajo solidario en la provincia de Buenos Aires. ___ Vea aquí la cobertura completa de deportes de AP FUENTE: AP