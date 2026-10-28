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Falleció Dolores Huerta, influyente líder sindical e ícono feminista y de derechos civiles

Dolores Huerta, quien cofundó el sindicato United Farm Workers para mejorar las condiciones laborales en los campos agrícolas del país y acuñó la frase “¡Sí, se puede!”, falleció. Tenía 96 años.

La activista por los derechos de los agricultores Dolores Huerta en una convención demócrata en Anaheim, California, el 31 de mayo del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)
La activista por los derechos de los agricultores Dolores Huerta en una convención demócrata en Anaheim, California, el 31 de mayo del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes) AP

La familia de Huerta informó en un comunicado, a través de su fundación, que murió el miércoles en su casa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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