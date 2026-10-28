Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Falleció Dolores Huerta, influyente líder sindical e ícono feminista y de derechos civiles

Dolores Huerta, quien cofundó el sindicato United Farm Workers para mejorar las condiciones laborales en los campos agrícolas del país y acuñó la frase “¡Sí, se puede!”, falleció. Tenía 96 años.