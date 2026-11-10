Falleció Bob Boone, campeón de la Serie Mundial y de familia beisbolera de 3 generaciones

ARCHIVO - Bob Boone, ex receptor de los Filis de Filadelfia, observa una rueda de prensa, en Filadelfia, el 16 de abril de 2019. (AP Foto/Matt Rourke, File) AP

Su hijo, Bret Boone, comunicó el deceso de su padre el martes en redes sociales. No se informó la causa del fallecimiento.

“Era un hombre de gran integridad. Fue un gran papá, esposo y patriarca. Fue un privilegio llamarlo mi padre. El béisbol perdió hoy a uno de los grandes”, escribió Bret Boone.

Boone militó sus primeras 10 temporadas con los Filis, sumó siete con los Angelinos de California y dos con los Reales de Kansas City. También dirigió a los Reales y a los Rojos de Cincinnati.

Su padre, Ray, jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas y fue dos veces All-Star con los Tigres de Detroit. Los dos hijos de Bob Boone también completaron largas carreras en el béisbol.

Aaron Boone jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas y formó parte de los Rojos cuando Bob condujo al equipo. Aaron ahora es el piloto de los Yankees de Nueva York. 3Bret Boone fue tres veces All-Star en una carrera de 14 años, en gran medida con los Marineros de Seattle.

Un tercer hijo jugó en las ligas menores. El hijo de Bret, Jake Boone, trabaja en la oficina principal de los Mets de Nueva York después de jugar en Princeton y brevemente en las menores.

Bob Boone fue seleccionado en la sexta ronda del draft como tercera base procedente de Stanford en 1969. Se cambió a receptor en las ligas menores y atrapó 1.095 juegos con Filadelfia, segundo en la lista histórica de los Filis detrás de Red Dooin (1.124). Boone atrapó 2.225 juegos en total en 19 temporadas en las Grandes Ligas.

Fue el primer receptor de los Filis en ganar un Guante de Oro (1978, 1979) y lideró al equipo con un promedio de bateo de .412 en su victoria en la Serie Mundial de 1980 sobre Kansas City.

Boone integró equipos All-Star de la Liga Nacional en 1976, 1978 y 1979. Estableció el récord de juegos atrapados en su carrera por un receptor con 1.919 en Kansas City. Tenía 41 años cuando ganó su último Guante de Oro con los Reales en 1989. Desde entonces, Iván Rodríguez y Carlton Fisk superaron a Boone en la lista de juegos atrapados en su carrera.

Boone atrapó el último out del sexto juego decisivo de 1980 cuando Tug McGraw ponchó a Willie Wilson para ganar la Serie Mundial. Boone participó en una jugada más famosa antes en esa entrada, cuando corrió tras un elevado de foul de Frank White cerca del dugout local en el Veteran’s Stadium. La pelota rebotó en el guante de Boone y fue directamente al guante de Pete Rose para el out, una atrapada que apareció en incontables recopilaciones de jugadas destacadas a lo largo de las décadas en Filadelfia.

Fue incorporado al Muro de la Fama de los Phillies en 2005.

Boone ganó cuatro Guantes de Oro más, fue elegido para otro Juego de Estrellas y llevó dos veces a los Angelinos a los playoffs. Bateó de 22-10 (.455), con un jonrón y dos carreras impulsadas, contra Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1986.

Boone tuvo marca global de 371-444 como mánager, tras tres temporadas con los Reales y tres con los Rojos. Se incorporó a la oficina principal de los Nacionales de Washington en 2005.

Washington ganó la Serie Mundial en 2019, el primer campeonato en la historia de la franquicia. Boone renunció en 2021 en lugar de cumplir con el mandato de vacunación contra el COVID-19 de la organización.

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FUENTE: AP