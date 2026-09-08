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Fallece Ismael Laguna, excampeón mundial que abrió ciclo dorado para el boxeo de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Ismael Laguna, quien fue uno de los máximos ídolos en la historia del boxeo panameño y abrió un ciclo dorado para la disciplina en el país centroamericano en la década de 1970, falleció el martes, informó el Instituto Panameño de Deportes. Tenía 83 años.

“El boxeo panameño está de luto”, indicó la entidad deportiva en un video en su cuenta de Instagram. No se informó de inmediato sobre las causas de la muerte, aunque Laguna había estado hospitalizado en los últimos días.

Laguna, uno de los cinco púgiles panameños inmortalizados en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial, alcanzó la cúspide al arrebatarle el cetro mundial ligero al puertorriqueño Carlos Ortíz el 10 de abril de 1965, aunque resignó rápidamente el título en la revancha.

Volvió a recobrar el cinturón ligero en 1970, en cuya década Panamá sumó una docena de campeonatos mundiales, incluyendo el de Roberto Durán —igualmente en peso ligero en 1972 — y el de Eusebio Pedroza en pluma en 1978. Pedroza falleció en 2019.

Laguna comenzó su carrera como amateur disputando seis combates antes de saltar al boxeo profesional a inicios de los años 60 hilvanando 27 victorias, lo que le sirvió para escalar en la clasificación mundial en las categorías gallo y pluma, respectivamente. Pero no pudo conseguir un pleito titular con los monarcas de ese entonces, el brasileño Eder Jofre (gallo) y el cubano Ultiminio Ramos (pluma).

Le llegó finalmente su oportunidad en la división de peso ligero ante Ortíz, a quien despojó del cetro con una victoria por puntos en 15 asaltos, en pelea realizada en suelo panameño. Cedió la corona en la revancha siete meses después, pero cinco años más tarde volvió a colocarse el cinturón ligero con un nocaut sobre el estadounidense Mando Ramos en el noveno asalto.

Antes de esa victoria sobre Ramos, escenificó la trilogía con Ortíz en choque titular, siendo derrotado nuevamente por puntos, en agosto de 1967.

Laguna conservó su cetro nuevamente por poco tiempo ya que cinco meses después lo perdió al sucumbir ante el escocés Ken Buchanan, ante quien se enfrentó nuevamente el 13 de septiembre de 1971 cayendo otra vez por puntos. Ese revés marcó el retiro de Laguna a los 28 años.

Es uno de los cinco panameños en el Salón de la Fama, además de Alfonso “Panamá” Al Brown, Durán, Pedroza e Hilario Zapata.

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Vea aquí la cobertura completa de boxeo de AP

FUENTE: AP

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