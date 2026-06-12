Fallece el icono del arte David Hockney a los 88 años

ARCHIVO - El artista David Hockney, tras presentar el diseño de la botella para la añada de 2014 del vino Château Mouton Rothschild en Londres, el 3 de febrero de 2017. (AP Foto/Frank Augstein, archivo) AP

Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.

Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California, y sus pinturas de piscinas centelleantes bajo el sol de Los Ángeles se convirtieron en íconos del arte del siglo XX.