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Fallece el icono del arte David Hockney a los 88 años

LONDRES (AP) — El aclamado artista británico David Hockney falleció. Tenía 88 años.

ARCHIVO - El artista David Hockney, tras presentar el diseño de la botella para la añada de 2014 del vino Château Mouton Rothschild en Londres, el 3 de febrero de 2017. (AP Foto/Frank Augstein, archivo)
ARCHIVO - El artista David Hockney, tras presentar el diseño de la botella para la añada de 2014 del vino Château Mouton Rothschild en Londres, el 3 de febrero de 2017. (AP Foto/Frank Augstein, archivo) AP

Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.

Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California, y sus pinturas de piscinas centelleantes bajo el sol de Los Ángeles se convirtieron en íconos del arte del siglo XX.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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