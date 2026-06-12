Fallece el icono del arte David Hockney a los 88 años

Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.
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LONDRES (AP) — El aclamado artista británico David Hockney falleció. Tenía 88 años.
Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.
Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California, y sus pinturas de piscinas centelleantes bajo el sol de Los Ángeles se convirtieron en íconos del arte del siglo XX.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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