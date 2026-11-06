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Fallece el cineasta chileno galardonado con el Oscar Sebastian Lelio

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El director chileno galardonado con el Oscar Sebastián Lelio falleció en Santiago de Chile a los 52 años.

ARCHIVO - El director Sebastián Lelio posa para un retrato con motivo de la película La Ola en la 78.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - El director Sebastián Lelio posa para un retrato con motivo de la película "La Ola" en la 78.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo) AP

Su familia anunció el deceso el viernes con una publicación de Instagram y señaló que fue por motivos de salud, sin especificar la causa.

“Su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, dijeron sus familiares. “Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”.

Lelio obtuvo el Oscar a mejor película internacional (conocido antes como Oscar a mejor película de habla no inglesa) por “Una mujer fantástica”, sobre una mujer transgénero que trabaja como camarera y cantante en un club nocturno, cuya vida se ve trastocada por la muerte de su novio. La película era protagonizada por la actriz trans Daniela Vega.

Fue la segunda producción chilena en obtener un premio de la Academia tras el corto animado “Historia de un oso”.

Otros de los filmes de Lelio incluyen “Gloria”, “La ola”, “The Wonder” (“El prodigio”), “Disobedience” (“Desobediencia”) y “El Año del Tigre”. A lo largo de su carrera colaboró con Julianne Moore, Rachel Weisz y Florence Pugh.

Lelio había comenzado en septiembre el rodaje de "Poeta chileno”, basada en el libro de Alejandro Zambra.

Nació en la ciudad argentina de Mendoza y se mudó a Chile desde los 2 años. Estudió un año de periodismo antes de cambiar a la Escuela de Cine de Chile.

FUENTE: AP

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