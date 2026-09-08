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Falla en control aéreo del Reino Unido cancela unos 300 vuelos

LONDRES (AP) — Casi 300 vuelos fueron cancelados el martes debido a un problema técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido, informó el sitio web de monitoreo de vuelos Flightradar24.

El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo indicó que ingenieros trabajan con urgencia en el problema, que estaba afectando a los vuelos de salida. En una actualización, señaló que “hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está empezando a recuperarse”, y se disculpó por las interrupciones.

Flightradar24 informó en X que el problema afectó decenas de vuelos operados por múltiples aerolíneas, entre ellas British Airways, EasyJet, KLM y Lufthansa.

Los aeropuertos de Heathrow, Stansted y City en Londres, así como aeropuertos en Manchester, Birmingham, Escocia y otros lugares del Reino Unido, señalaron que el problema técnico estaba causando algunas interrupciones. Advirtieron a los pasajeros que verificaran el estado de su vuelo con su aerolínea.

La aerolínea de bajo costo EasyJet dijo que algunos de sus vuelos “no pudieron operar” y que la falla del sistema provocó “retrasos en vuelos en toda Europa”.

El sitio web del Aeropuerto de Heathrow mostraba que muchos vuelos de corta distancia con salida hacia destinos europeos el martes fueron cancelados o sufrieron retrasos.

Los vuelos de llegada no parecían verse afectados. No estaba claro qué causó el problema técnico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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