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Falcons vencen 29-20 a los 49ers que sufren su primera derrota de la temporada

ATLANTA (AP) — Michael Penix Jr. lanzó tres pases de touchdown, Atlanta anotó 13 puntos tras cuatro pérdidas de balón y los Falcons ganaron el domingo 29-20 para propinarle a los 49ers de San Francisco su primera derrota-

El quarterback de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr. lanza un pase en el encuentro ante los 49ers de San Francisco el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Brynn Anderson)
El quarterback de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr. lanza un pase en el encuentro ante los 49ers de San Francisco el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

San Francisco (6-1) ya estaba mermado en la posición de receptor abierto antes de que su ofensiva enfrentara limitaciones adicionales cuando el corredor Christian McCaffrey se perdió gran parte de la primera mitad por una lesión en el muslo.

El linebacker novato Kendal Daniels interceptó un pase de Brock Purdy destinado a Jordan Watkins cuando quedaban 2:34. Fue la segunda intercepción de Purdy. Luego, Daniels recuperó un balón suelto de George Kittle con menos de un minuto por jugar.

Los 49ers habían tenido apenas seis pérdidas de balón en sus primeros seis partidos.

Penix lanzó pases de anotación a las alas cerradas Nick Muse y Kyle Pitts antes de que Atlanta (3-4) tomara ventaja de 26-14 con un pase de touchdown de 21 yardas a Drake London en el cuarto periodo. Penix completó 25 de 34 pases para 213 yardas sin intercepciones.

El intento de remontada de los 49ers se vio afectado cuando una larga revisión de los oficiales anuló el aparente pase de touchdown de 23 yardas de Purdy a Watkins. Tras la decisión, Za'Darius Smith capturó a Purdy en cuarta oportunidad.

Purdy completó 27 de 40 pases para 288 yardas, con un touchdown y las dos intercepciones.

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