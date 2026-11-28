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El quarterback de los Falcons de Atlanta, Tua Tagovailoa (1), lanza un pase durante un entrenamiento de fútbol americano de la NFL en Madrid, España, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco) AP

Con Penix todavía recuperándose de una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada 2025, el entrenador Kevin Stefanski anunció el 9 de septiembre que Tagovailoa abriría la temporada como titular en Pittsburgh. Un día después, Tagovailoa abandonó la práctica por una lesión en el oblicuo y Cooper Rush fue titular en los dos primeros partidos de la temporada antes de que Penix regresara para quedarse con el puesto de titular.

Los Falcons dejaron en libertad a Rush el 19 de octubre cuando firmaron a Andy Dalton. La salida de Tagovailoa deja a Dalton y al novato Jack Strand como suplentes detrás de Penix para el partido del domingo en Minnesota.

“Tua llegó a Atlanta para competir, y se condujo con carácter y cordialidad durante todo el tiempo que estuvo aquí. Tras conversaciones reflexivas con los representantes de Tua, consideramos que este era el mejor camino a seguir. Les deseamos a Tua y a su familia nada más que lo mejor”, señaló el gerente general Ian Cunningham en un comunicado difundido por el equipo.

Tagovailoa completó 2 de 3 pases para 34 yardas, con una intercepción, al jugar detrás de Penix en una derrota 30-23 en tiempo extra ante Baltimore el 11 de octubre.

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FUENTE: AP