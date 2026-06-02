Falcons acuerdan extensión de contrato de 4 años y 141 millones con Drake London

ARCHIVO - Drake London, receptor de los Falcons de Atlanta, conduce el balón en el partido del 16 de noviembre de 2025 ante los Panthers de Carolina (AP Foto/Mike Stewart, archivo) AP

Spotrac.com informó los detalles financieros del acuerdo de London, que no han sido divulgados por los Falcons. Según el sitio web, el salario promedio de London hasta 2030 es de 35,25 millones de dólares, lo que lo ubica tercero entre los receptores de la liga, detrás de Ja’Marr Chase, de Cincinnati (42,25 millones de dólares), y Jaxon Smith-Njigba, de Seattle (42,15 millones de dólares).

El acuerdo de London incluye 100 millones de dólares garantizados y podría alcanzar los 150 millones con incentivos. Ganará alrededor de 16,8 millones de dólares en 2026 mediante la opción de quinto año de su contrato de novato.

La extensión le da al ganador de la competencia por el puesto de quarterback de los Falcons entre Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa la garantía de que London estará disponible como un objetivo principal a largo plazo.

Tagovailoa, el ex quarterback titular de los Dolphins de Miami que firmó un contrato de un año con Atlanta, lleva una ventaja temprana en las actividades organizadas del equipo, mientras Penix continúa su recuperación tras una cirugía en la rodilla izquierda.

Penix, sin embargo, ha impresionado al entrenador de primer año Kevin Stefanski con su progreso, lo que alimenta la esperanza de que pueda estar listo para el inicio de la temporada.

NFL Network y ESPN fueron los primeros medios en informar sobre la extensión del contrato.

London, la selección de primera ronda de Atlanta en el draft de 2022, suma 309 recepciones para 3.961 yardas y 22 touchdowns en cuatro temporadas. Estableció máximos de su carrera con 100 recepciones para 1.271 yardas y nueve touchdowns en 2024, y tuvo 68 atrapadas para 919 yardas y siete anotaciones en 12 partidos la temporada pasada.

Los Falcons firmaron con el receptor abierto Jahan Dotson un contrato de dos años en el receso previo a la temporada. El ala cerrada Kyle Pitts Sr. es otra pieza importante del juego aéreo.

Atlanta ha enfatizado el juego terrestre encabezado por Bijan Robinson, pero podría buscar más potencia por aire bajo las órdenes Stefanski mientras busca su primera temporada ganadora desde 2017.

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FUENTE: AP