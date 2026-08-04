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Ezequiel Durán impulsa 4 carreras y Rangers vencen 5-4 a Gigantes para cortar racha de 6 derrotas

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Ezequiel Durán impulsó cuatro carreras, la última con un doble que puso fin al juego, y los Rangers de Texas superaron el martes 5-4 a los Gigantes de San Francisco para cortar una racha de seis derrotas consecutivas.

El dominicano Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, es empapado por el mexicano Alejandro Osuna, tras el triunfo sobre los Gigantes de San Francisco en el juego del martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Tony Gutierrez)
El dominicano Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, es empapado por el mexicano Alejandro Osuna, tras el triunfo sobre los Gigantes de San Francisco en el juego del martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Era su peor seguidilla de la temporada, y había tumbado a los Rangers del liderato del Oeste de la Liga Americana.

Durán resolvió el duelo con un batazo que botó y se metió en las gradas del jardín derecho, una entrada después de conectar una línea que dio un bote y pegó en esa pared para un doble de dos carreras que puso a los Rangers arriba por 4-2.

El dominicano también conectó un sencillo impulsor en la primera entrada, un día después de irse de 4-4 en el primer juego de la serie.

Jake Burger, quien ingresó en la parte alta de la novena como reemplazo defensivo, abrió la parte baja con un doble ante Dylan Smith (0-4), el sexto lanzador de los Gigantes.

San Francisco empató en la novena cuando el bateador emergente Bryce Eldridge conectó un sencillo de dos carreras ante el cerrador estelar Jacob Latz (3-1). Fue el tercer salvamento desperdiciado de Latz en 24 oportunidades esta temporada.

Permitió dos hits y una base por bolas, además de realizar un lanzamiento descontrolado.

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