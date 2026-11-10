ExxonMobil firma memorando de entendimiento con la empresa estatal venezolana PDVSA

“Yo espero que este memorando se traduzca muy pronto en acuerdos concretos y que esos acuerdos empiecen a generar los resultados que esperamos en inversiones de esta naturaleza”, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la firma el lunes, citada en un comunicado divulgado el martes.

En el acto realizado en el palacio de gobierno de Caracas también estuvo presente Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company, responsable de la diversa cartera de negocios de exploración y producción de petróleo y gas a nivel mundial.

Sin dar detalles del contenido del memorando, la mandataria garantizó que el Estado venezolano “ofrece un marco sólido de seguridad jurídica para resguardar las operaciones de la compañía norteamericana, con la expectativa de que el acuerdo devenga un impacto directo sobre el desarrollo nacional”.

El martes, a través de su cuenta en la red social X, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright manifestó que el “acuerdo preliminar de ExxonMobil para regresar a Venezuela es un testimonio del liderazgo del presidente (Donald) Trump. Un país considerado ’no invertible' a principios de este año ya está atrayendo un compromiso significativo de una de las mayores empresas energéticas del mundo”.

El acuerdo, que no es vinculante, fue firmado en Caracas tras meses de contactos entre las partes y después de que en repetidas ocasiones ExxonMobil expresara su escepticismo sobre los esfuerzos de inversión petrolera en el país tras la caída del expresidente Nicolás Maduro.

Lograr que las compañías petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela y ayuden a reconstruir la infraestructura del país es una de las principales prioridades del gobierno de Trump tras la sorpresiva operación militar en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Maduro en enero.

Tras ser elegido presidente en 1998 y envalentonado por el apoyo popular, en 2007 el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) endureció su control sobre la actividad petrolera venezolana en detrimento de compañías de Estados Unidos como ExxonMobil, que acabó por abandonar el país.

Chávez seguidamente expropió los activos de ExxonMobil.

La indemnización ofrecida por Venezuela se consideró insuficiente y en 2014 un panel de arbitraje internacional ordenó al gobierno venezolano compensar con 1.600 millones de dólares a ExxonMobil por la expropiación de sus instalaciones en la faja oriental del río Orinoco y demandar a Venezuela por los aumentos de regalías y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir de 2004 vulnerando acuerdos operativos suscritos más de una década antes.

El fallo fue bien recibido por las autoridades venezolanas entonces por considerar que puso punto final a las pretensiones de ExxonMobil de lograr una compensación cercana los 20.000 millones de dólares.

ExxonMobil ha dicho recientemente que cualquier inversión en Venezuela debe estar precedida de una serie de condiciones que incluiría políticas y regulaciones petroleras claras y la debida protección de las inversiones.

En enero fue aprobada una nueva ley de hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y abrió el sector a la inversión extranjera.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en Venezuela.

FUENTE: AP