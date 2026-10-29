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Extraditan a EEUU a tres ecuatorianos acusados de narcotráfico, incluido cabecilla de Los Choneros

QUITO (AP) — Ecuador extraditó el jueves a Estados Unidos a tres ecuatorianos requeridos por ese país bajo cargos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos, entre quienes se encuentra un cabecilla de Los Choneros, una de las mayores bandas criminales del país andino.

El presidente Daniel Noboa dio a conocer en su cuenta de X la extradición de Francisco Bermúdez Cagua, alias “Churrón”, quien fue acusado en junio del año pasado en una corte de Nueva York junto al máximo jefe de esa organización criminal, Adolfo Macías, alias “Fito”.

También fueron entregados Daniel Salcedo, con condenas múltiples en Ecuador por varios delitos, y el expolicía Ronald Herrera. Ambos fueron vinculados por la Fiscalía con el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio perpetrado en agosto de 2023.

“Con ellos, ya son nueve los enviados a responder ante la justicia internacional”, destacó Noboa y aseguró que “la lucha contra el crimen no termina en nuestras fronteras”.

El mandatario conservador, que se presenta como un aliado regional del gobierno de Donald Trump en la lucha contra el crimen transnacional, adjuntó imágenes de los tres extraditados esposados y abordando una aeronave.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó la entrega como “un golpe importante” a las bandas criminales.

En tanto, Salcedo lleva a cuestas cinco sentencias por corrupción en Ecuador. Entre ellas una a 13 años por la venta de insumos médicos con sobreprecio a hospitales públicos. Otras son por lavado de activos, delincuencia organizada y fraude procesal. Deberá cumplirlas tras su judicialización en Estados Unidos, donde se lo acusa de tráfico de drogas y armas. El empresario es procesado también como presunto participante en el entramado del caso Villavicencio.

El exagente de policial Herrera, alias “Jonathan”, fue sentenciado en Ecuador a 34 años de prisión por asesinato y actuó como testigo protegido de la Fiscalía en el caso Villavicencio.

Los Lobos y Los Choneros son pandillas ecuatorianas a las que se atribuye gran parte de la violencia que comenzó durante la pandemia de COVID-19. Ambas fueron declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos en 2025.

FUENTE: AP

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