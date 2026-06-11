Expulsan a Mickelson de club de golf por contacto inapropiado con una empleada

ARCHIVO - Phil Mickelson realiza su tiro de salida en el hoyo 13 durante la primera ronda del torneo de golf U.S. Open en el Oakmont Country Club, el 12 de junio de 2025, en Oakmont, Pensilvania. (Foto AP/Carolyn Kaster, Archivo) AP

Golf Digest citó a múltiples fuentes que señalaron que Mickelson ya no es bienvenido en The Farms Golf Club, en Rancho Santa Fe, California, donde el seis veces campeón de torneos grandes ha jugado y practicado durante décadas. Se indicó que el contacto no deseado ocurrió a principios de esta primavera.

Mickelson, el principal reclutador en el lanzamiento de LIV Golf, solo ha jugado una vez este año debido a un grave problema de salud familiar que no se ha dado a conocer. No jugó el Masters ni el Campeonato de la PGA, y ya no tiene exención para el Abierto de Estados Unidos.

Golf Digest dijo que verificó la identidad de la empleada de The Farms y omitió su nombre para proteger su privacidad. Indicó que ella declinó participar en la elaboración del reportaje.

“Cualquier malentendido ha quedado aclarado. Phil continúa atendiendo un asunto de salud familiar y no está seguro de cuándo podrá regresar al golf profesional”, dijo un portavoz de Mickelson a Golf Digest.

Golf Digest citó fuentes al informar que Mickelson se acercó a la mujer en la casa club e hizo contacto físico no consensuado e inapropiado con ella. La mujer rechazó sus insinuaciones y lo reportó a sus supervisores.

Los directivos de The Farms revisaron e investigaron el caso, informó Golf Digest, y luego confrontaron a Mickelson en el campo. A Mickelson, de 55 años, se le indicó que abandonara las instalaciones.

“Tras el reporte de un miembro del personal sobre una conducta indebida de un socio, el club brindó apoyo inmediato y continuo al miembro del personal, realizó una investigación independiente exhaustiva del incidente y tomó medidas decisivas. Esta persona ya no es miembro de The Farms Golf Club”, dijo The Farms en un comunicado a Golf Digest.

“Para proteger la seguridad y la privacidad de nuestro personal y de nuestros socios, no podemos hacer más comentarios sobre el asunto”.

Golf Digest citó múltiples fuentes al confirmar que el socio era Mickelson.

The Farms, ubicado a unos 10 millas de Torrey Pines, es un club privado en el que varios jugadores destacados son socios, como Annika Sorenstam y Xander Schauffele, ambos con residencia principal en Florida.

Este hecho se suma a lo que se ha convertido en un capítulo oscuro para Mickelson, casado y con tres hijos, quien alguna vez fue una de las figuras públicas más queridas del golf por su juego audaz y creativo, y por el tiempo que dedicaba tras las rondas a firmar autógrafos.

Mickelson fue demandado como acusado de restitución en un esquema de uso de información privilegiada en 2016, en el que no fue acusado penalmente, pero aceptó devolver casi 1 millón de dólares que ganó en una sola operación. El conocido apostador Billy Walters estuvo involucrado en ese caso y fue condenado a cinco años de prisión.

Walters escribió una autobiografía en 2023 en la que afirma que Mickelson ha apostado más de 1.000 millones de dólares en los últimos 30 años, incluido un día de 2011 en el que, según se dijo, Mickelson realizó 43 apuestas en las Grandes Ligas de Béisbol que resultaron en pérdidas de 143.500 dólares.

Mickelson se convirtió en el campeón de un torneo grande de mayor edad en la historia del golf cuando ganó el Campeonato de la PGA de 2021. Un año después, fue una figura central para ayudar a lanzar LIV Golf, financiado por Arabia Saudí. Perdió importantes patrocinadores cuando se le citó a principios de 2022 calificando a los saudíes como “malditos (insulto)” y diciendo que solo pensaba unirse a la liga para ganar influencia frente al PGA Tour.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí pondrá fin a su apoyo financiero a LIV después de este año.

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FUENTE: AP