Exprocurador de DDHH de Guatemala perseguido por la fiscalía anuncia que España le da asilo político

El exprocurador explicó a The Associated Press en una llamada telefónica desde el país europeo que fue notificado la semana pasada de la decisión. Después de abandonar Guatemala, Rodas Andrade estuvo en varios países, hasta que solicitó en 2025 asilo en España.

La solicitud de asilo dice que Rodas teme por su vida, integridad y seguridad y que es perseguido por la fiscalía en dos procesos distintos que mantiene bajo reserva, negándole su derecho a conocer las acusaciones y a defenderse.

En su fallo, al cual AP tuvo acceso, el Ministerio del Exterior español explicó que, en el caso de Rodas Andrade, basó su decisión en informes como el de prácticas de derechos humanos de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos o el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala de 2020.

Según el fallo, la identificación de Rodas Andrade como exprocurador es el motivo de su persecución por parte de “agentes ligados a la autoridad, y que podrían estar vinculados a importantes personalidades del panorama político, con elevado poder y capacidad”, por lo que es merecedor de la protección concedida.

“El exilio es algo que nadie debería pasar, pone distancia entre familias, provoca soledad, uno está en un país que no es el suyo; el asilo político es el reconocimiento internacional a una criminalización injusta que amerita la protección internacional", explicó el exprocurador.

Rodas Andrade acotó que el asilo tiene cosas positivas, como la capacidad de seguir formándome en el exterior, conocer nuevos modelos de sociedad y crear más redes para seguir sirviendo a Guatemala. "No pierdo la esperanza de regresar un día”, dijo.

La semana pasada Andrea Pochak, comisionada para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó en una entrevista con The Associated cómo los guatemaltecos tienen temor de ser criminalizados por la fiscalía de su país, especialmente por su ejercicio en la defensa de sus derechos.

Por lo menos 100 operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas han buscado el exilio, denunciando criminalización y persecución por parte de la fiscalía dirigida por Consuelo Porras, quien fue sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia del país centroamericano.

Rodas Andrade dejó el cargo de Procurador de los Derechos Humanos en 2022 y luego pasó a competir para ocupar el cargo de rector de la Universidad de San Carlos en Guatemala (USAC), la única universidad pública del país, tras denuncias de fraude que llevaron a la rectoría a Walter Mazariegos, actualmente sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción.

Al denunciar el presunto fraude, estudiantes, profesores y trabajadores administrativos realizaron protestas tomando las instalaciones de la USAC. La fiscalía acusó a Rodas Andrade de tener responsabilidad en las protestas.

A principio de 2022 Rodas Andrade fue proclamado candidato vicepresidencial del partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos, junto a la líder indígena Thelma Cabrera.

FUENTE: AP