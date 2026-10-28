Expresidente salvadoreño Saca es excarcelado tras cumplir condena de 10 años, informa fiscalía

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Saca, de 61 años y que gobernó en el periodo 2004-2009, fue condenado en 2018 por los delitos de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros, en lo que se consideró un fallo histórico.

El exmandatario, del partido Alianza Republicana Nacionalista —hoy en la oposición— pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, recibió la sentencia, que cumplió en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, la capital del país.

Saca confesó a la justicia que su gobierno concibió un plan para apropiarse de 300 millones de dólares de la partida de gastos reservados, que invirtió en sus empresas y con los que adquirió 28 propiedades.

En un comunicado divulgado en su cuenta de X, la Fiscalía General aclaró que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales y vinculadas al caso continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.

Los bienes recuperados están valorados en 9,6 millones de dólares, según informó el Ministerio Público.

FUENTE: AP