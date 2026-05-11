Expresidente Morales no asiste al inicio de su juicio en Bolivia y de nuevo es declarado en rebeldía

El juez de Sentencia Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó la orden de detención que pesa en contra del exmandatario y líder cocalero desde hace más de un año. Morales dijo desde la región cocalera del Chapare, donde está atrincherado resistiendo una orden de detención, que el proceso supone su “persecución política”.

El juicio quedó suspendido hasta que el acusado “sea aprehendido o comparezca voluntariamente” dijo el fiscal Luis Esteban Ortiz en rueda de prensa. El “apremio y arraigo" es para Morales y para la madre de la supuesta víctima, precisó.

Tampoco se presentaron a la audiencia los abogados del acusado. El tribunal había declarado la rebeldía de Morales en la fase de instrucción.

Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, señaló en La Paz que se trata de “un juicio político que no respeta los derechos” del procesado. “La supuesta víctima ha planteado excepciones que el tribunal no ha tratado. No hay denuncia de la víctima, el caso debe archivarse”, sostuvo Chávez.

La presunta víctima reside junto a su madre en Argentina. La fiscalía maneja el caso con reserva debido a que en el momento de los supuestos abusos —en 2016— ella era menor de edad.

Morales tiene otras acusaciones, pero el juicio supuesta “trata agravada” avanzó hasta la apertura de juicio oral en Tarija. La detención no ha sido ejecutada debido a que está protegido por sus seguidores, según ha justificado la policía.

El juicio tiene lugar en momentos de alta tensión social en el país por el endurecimiento de las protestas en contra del conservador presidente Rodrigo Paz ante la falta de respuestas a la crisis económica, la escasez de combustibles y demoras en el resarcimiento de daños por la gasolina de “mala calidad”, según los sindicatos. Los cortes de ruta mantienen aislada a La Paz del resto del país por más de una semana provocando desabastecimiento y encarecimiento de alimentos.

El centro de La Paz estaba colapsado el lunes por protestas, entre ellas de la Central Obrera Boliviana (COB) que comenzó sus reclamos por aumentos salariales y ahora pide la renuncia del mandatario ante la falta de respuestas.

El gobierno ha culpado a sectores afines a Morales de estar detrás de la ola de protestas. “El conflicto (cortes de ruta) está focalizado en La Paz por grupos minoritarios que están radicalizando las protestas y buscan que el gobierno se caiga”, dijo el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo a radio Panamericana.

Las clases escolares también fueron suspendidas el lunes en todo el país por un paro de maestros públicos en reclamo de mejoras salariales.

Paz asumió en noviembre de 2025 en medio de la peor crisis en cuatro décadas tras dos décadas de gobiernos de izquierda de Morales y Luis Arce (2020-2025).

“Hemos recibido un Estado quebrado y atravesamos una fractura social, política y moral que requiere de un pacto entre todos los bolivianos para salir adelante”, dijo el mandatario el sábado en la apertura de un diálogo con gobernadores, alcaldes y empresarios, entre otros interlocutores.

FUENTE: AP