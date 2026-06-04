Expresidente López Obrador sale de su retiro para rechazar “embestida” de Trump hacia México

ARCHIVO - El entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador saluda durante su última conferencia de prensa mañanera en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) AP

López Obrador , que por años afirmó que se retiraría de la política al término de su sexenio en septiembre de 2024, reapareció con una amplia carta que publicó en las redes sociales en la que salió en defensa de su sucesora e hija política, Claudia Sheinbaum, en medio de las tensiones que han surgido en las últimas semanas entre México y Washington.

El pronunciamiento del expresidente se da tres días después del discurso que ofreció Sheinbaum en un evento en la capital en el que endureció su posición por los procesos que iniciaron autoridades estadounidenses contra diez funcionarios mexicanos , entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha.

Ante decenas de miles de seguidores, la mandataria insinuó que detrás de las acciones contra los diez funcionarios mexicanos habría el interés de afectar los comicios que se realizarán en México el próximo año.

La fiscalía de Nueva York acusó en abril a Rocha , al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados de cooperar con el Cártel de Sinaloa, y solicitó la detención preventiva con fines de extradición.

Rocha y Gámez – ambos militantes de Morena - se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación, mientras los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.

El proceso contra los diez funcionarios desató una crisis que golpeó a la administración de Sheinbaum y al partido gobernante Morena.

Las acusaciones se dieron a conocer poco después de la controversia que surgió por la muerte de dos agentes de la CIA quienes fallecieron el 19 de abril en un accidente automovilístico en el estado fronterizo de Chihuahua. El caso también generó fricciones entre los dos vecinos.

Contra el intervencionismo

“No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas”, afirmó López Obrador en una carta de cinco páginas en la que aseguró que esas acciones buscan “debilitar” a Morena y “fortalecer a la oposición de derecha” mexicana.

El exmandatario, cuyo sexenio coincidió con el primer mandato de Trump, dijo que le llamaba la atención el “sorprendente cambio” de actitud del estadounidense frente a México en el último año, y recordó que en el pasado resolvieron varios asuntos mediante el “diálogo argumentado y sin confrontación”.

Como ejemplo de ello citó el controversial caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano que fue detenido temporalmente en Estados Unidos en 2020 acusado de participar en una red de tráfico de drogas, y que fue enviado a México, donde fue exonerado.

“¿Por qué cambió tanto, en pocos años el presidente Trump?”, se preguntó el expresidente, y atribuyó el cambio a sus “falsos amigos y consejeros internos y de exterior que los han estado embarcando en viles siniestras aventuras”.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, finalizó el político izquierdista su carta instando al estadounidense a que “rectifique” y que “mande al c… a las rémoras que lo rodean y lo azuzan”.

A pesar de los reclamos que hizo el fin de semana a Washington, Sheinbaum exculpó el lunes a Trump de la ofensiva contra México y responsabilizó de esas acciones a la “ultraderecha” de Estados Unidos.

FUENTE: AP