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Exportaciones e importaciones de Japón crecen mientras el yen se debilita

TOKIO (AP) — Japón registró un déficit comercial en junio, según datos gubernamentales publicados el miércoles, ya que el mayor precio de las importaciones de petróleo contribuyó a que hilara un segundo mes en números rojos.

El déficit comercial de Japón totalizó 406.900 millones de yenes (2.500 millones de dólares) en junio, informó el Ministerio de Finanzas, comparado con un superávit de 122.000 millones de yenes registrado hace un año.

Las exportaciones de Japón aumentaron 19% respecto a hace un año, hasta 10,9 billones de yenes, con un crecimiento a buen ritmo que incluyó embarques de semiconductores. Las exportaciones japonesas crecieron hacia varios países, incluidos Estados Unidos y China. Las importaciones subieron 25% hasta 11,3 billones de yenes.

Un yen débil también contribuyó a que tanto las exportaciones como las importaciones aumentaran. Esto se debe a que su valor suele fijarse en dólares.

El dólar se ha estado cotizando en torno a 163 yenes, comparado con niveles de 140 yenes hace un año.

Japón importa prácticamente todo su petróleo. Antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, gran parte de ese crudo pasaba por el estrecho de Ormuz. El tráfico de embarcaciones allí se ha visto gravemente interrumpido.

Los datos provisionales del ministerio publicados el miércoles muestran que las importaciones de petróleo de Japón desde Estados Unidos se dispararon casi cinco veces en comparación con hace un año.

El crudo Brent, que se cotizaba en torno a 60 dólares por barril al comienzo de este año, se disparó hasta alcanzar los 114 dólares por barril antes de ir bajando gradualmente. A últimas fechas, el Brent se ha estado cotizando en niveles de 90 dólares.

De enero a junio, las exportaciones de Japón sumaron casi 14% hasta 60,6 billones de yenes, mientras que las importaciones avanzaron casi 11% hasta 61,9 billones de yenes. Eso equivale a un déficit de alrededor de un billón de yenes.

El gobierno japonés, bajo la primera ministra Sanae Takaichi, ha recurrido a programas agresivos para reactivar la economía, con gasto en IA, defensa y robótica. Encuestas recientes muestran que su popularidad entre los votantes, que había sido alta, está disminuyendo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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