americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosivo lanzado con dron deja dos policías heridos en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Al menos dos policías resultaron heridos el jueves por un ataque con explosivos lanzados con un dron contra una estación de policía de Jamundí, un poblado en el suroeste de Colombia que sufre el constante asedio de grupos armados ilegales.

La policía informó que se registró un hostigamiento a plena luz del día contra las instalaciones de la policía en el que dos policías resultaron “levemente lesionados por esquirlas” y se reportaron daños “mínimos” a la infraestructura.

No fue señalado un grupo armado como responsable del ataque, sin embargo, en la zona operan disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

La alcaldía de Jamundí informó a la prensa que el hostigamiento ocurrió en zona rural donde asistían a la escuela estudiantes que permanecieron por un tiempo resguardados en la institución, mientras las autoridades repelían el ataque.

Jamundí, perteneciente al departamento de Valle del Cauca, es considerado una zona estratégica para las estructuras armadas ilegales por sus sembradíos de hoja de coca y porque comunica con el puerto de Buenaventura y otros convulsos municipios.

Horas antes del ataque, la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a Jamundí en la que advirtió que la zona registra “un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos”, con reclutamiento forzado de menores de edad, extorsiones, homicidios y control territorial por parte de grupos armados ilegales.

La policía aseguró que activó protocolos de defensa, luego del hostigamiento, y agregó que continuarán adelantando “operaciones ofensivas y de control territorial” en la zona con ayuda del ejército.

Hechos de violencia como el de Jamundí se han registrado en las últimas semanas, bajo especial preocupación de las autoridades por las garantías de seguridad en época electoral. El país votará en elecciones presidenciales el 31 de mayo.

El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, dijo el jueves a la prensa que les preocupa la violencia porque podría tener un impacto en las elecciones, sin embargo, señaló que Colombia lidia con ella desde hace décadas y confía en que las autoridades garanticen el voto libre.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
ULTIMA HORA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter