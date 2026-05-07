Explosivo lanzado con dron deja dos policías heridos en el suroeste de Colombia

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La policía informó que se registró un hostigamiento a plena luz del día contra las instalaciones de la policía en el que dos policías resultaron “levemente lesionados por esquirlas” y se reportaron daños “mínimos” a la infraestructura.

No fue señalado un grupo armado como responsable del ataque, sin embargo, en la zona operan disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

La alcaldía de Jamundí informó a la prensa que el hostigamiento ocurrió en zona rural donde asistían a la escuela estudiantes que permanecieron por un tiempo resguardados en la institución, mientras las autoridades repelían el ataque.

Jamundí, perteneciente al departamento de Valle del Cauca, es considerado una zona estratégica para las estructuras armadas ilegales por sus sembradíos de hoja de coca y porque comunica con el puerto de Buenaventura y otros convulsos municipios.

Horas antes del ataque, la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a Jamundí en la que advirtió que la zona registra “un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos”, con reclutamiento forzado de menores de edad, extorsiones, homicidios y control territorial por parte de grupos armados ilegales.

La policía aseguró que activó protocolos de defensa, luego del hostigamiento, y agregó que continuarán adelantando “operaciones ofensivas y de control territorial” en la zona con ayuda del ejército.

Hechos de violencia como el de Jamundí se han registrado en las últimas semanas, bajo especial preocupación de las autoridades por las garantías de seguridad en época electoral. El país votará en elecciones presidenciales el 31 de mayo. El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, dijo el jueves a la prensa que les preocupa la violencia porque podría tener un impacto en las elecciones, sin embargo, señaló que Colombia lidia con ella desde hace décadas y confía en que las autoridades garanticen el voto libre. FUENTE: AP