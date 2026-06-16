Explosión de mina deja 3 militares heridos en el oeste de México. Decomisan 100 explosivos caseros

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El uso de explosivos se ha convertido una práctica cada vez más común entre los cárteles mexicanos que suelen utilizar sofisticadas armadas, carros blindados caseros y drones cargados con explosivos para enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Hace seis meses se registró en el estado occidental de Michoacán una explosión de un coche bomba frente a una estación de policía que dejó cinco muertos y 12 heridos.

El ataque contra los uniformados ocurrió el lunes en el poblado de El Aguacate, municipio Chinicuila de Michoacán, donde se detonó un artefacto explosivo casero durante el paso de un convoy militar que realizaba actividades de patrullaje por la zona que es considerada como estratégica debido a que se ubica cerca del Pacífico mexicano y colinda con los estados de Colima y Jalisco.

En la explosión resultaron heridos tres integrantes del Ejército que ya se encuentran en condición estable, dijo el martes a The Associated Press un funcionario federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.

El ataque coincidió con una operación que realizó el Ejercito en el poblado de El Aguacate donde se incautaron 100 artefactos explosivos improvisados, tres armas largas, 87 cargadores, y casi 11.000 cartuchos, indicó el martes en un comunicado el Gabinete de Seguridad. No se reportaron detenciones durante la operación.

Asimismo, en el poblado de Tingüindín de Michoacán y el estado norteño de Durango las fuerzas militares y policiales aseguraron otros 32 artefactos explosivos caseros y más de un centenar de piezas para la fabricación explosivos, refiere el comunicado.

En diciembre del 2024 cuatro militares murieron y otros cinco, entre ellos un mayor, resultaron lesionados al ser atacados con un explosivo casero durante un recorrido de reconocimiento por la localidad de Cotija en el estado de Michoacán. FUENTE: AP