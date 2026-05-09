Explosión de embarcación cerca de Miami deja 11 heridos

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La embarcación de alquiler se encontraba en la bahía de Biscayne, cerca de Haulover Sandbar, cuando se produjo la explosión a bordo, según información preliminar de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Más de dos docenas de unidades de rescate acudieron por la tarde y “encontraron a varios pacientes que requerían atención médica”, señaló Bomberos y Rescate de Miami-Dade en un comunicado. Indicó que trasladó a 11 personas a hospitales.

Ninguna de las dos agencias proporcionó información sobre el estado de los heridos.

La Comisión de Conservación del estado indicó que hay una investigación en curso.

La Guardia Costera de Estados Unidos estuvo entre los equipos que acudieron a brindar ayuda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP