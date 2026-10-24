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Explosión e incendio en planta de Quaker Oats en Cedar Rapids, Iowa; no hay reportes de heridos

CEDAR RAPIDS, Iowa, EE.UU. (AP) — Una aparente explosión provocó el sábado un incendio en una planta de Quaker Oats en Iowa que, de acuerdo con la compañía, es la instalación de molienda más grande del mundo. Nadie resultó herido, informaron las autoridades.

En esta imagen tomada de un video, una columna de humo se levanta del complejo de Quaker Oats, el 24 de octubre de 2026, en Cedar Rapids, Iowa. (Brian Owens via AP)
En esta imagen tomada de un video, una columna de humo se levanta del complejo de Quaker Oats, el 24 de octubre de 2026, en Cedar Rapids, Iowa. (Brian Owens via AP) AP

El Departamento de Bomberos de Cedar Rapids indicó que respondieron a un reporte alrededor de las 4:45 de la tarde Videos y fotos publicados en redes sociales muestran una columna de humo negro sobre el centro de la ciudad de 140.000 habitantes.

El incendio comenzó con una explosión, señaló el departamento en Facebook.

Todos los trabajadores salieron a salvo y se confirmó que resultaron ilesos, indicó la alcaldesa Tiffany O’Donnell en un video publicado en Facebook.

El incendio ocurrió en un área del edificio donde se manipulan productos, añadió la alcaldesa.

“No es una zona con mucha presencia de empleados y miembros del equipo. Lo cual, desde luego, fue una bendición en este caso”, subrayó O’Donnell.

De momento no había información sobre la causa del incendio.

PepsiCo Foods US señaló en un comunicado que los equipos de respuesta acudieron al lugar del incendio y que se investigarán las causas.

La marca Quaker Oats, a través de la Quaker Mill Company, cumplirá 150 años en 2027. Es propiedad de PepsiCo.

La instalación de Quaker Oats procesa más de 900.000 kilogramos (2 millones de libras) de avena al día, según el sitio web de la empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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