Experiencia de Irán en el Mundial es menos alegre debido a la guerra con EEUU, afirma capitán iraní

El iraní Mehdi Taremi en conferencia de prensa previo al partido de la fase de grupos del Mundial entre Irán y Nueva Zelanda, el domingo 14 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

El conjunto iraní llegó el domingo al área de Los Ángeles desde su base de entrenamiento en Tijuana, México —a unos 225 kilómetros (140 millas) del estadio donde el lunes por la noche disputarán su primer encuentro de la fase de grupos contra Nueva Zelanda. Irán se vio obligada a cambiar su sede de entrenamiento tras el inicio de la guerra, la cual ha creado varias distracciones en la selección iraní, incluidos problemas de visado.

“He sentido la tensión desde el primer momento en que llegamos a este Mundial”, señaló Taremi a través de un intérprete. “En cualquier torneo, cuando hay tensión, no se tiene la misma experiencia bonita de la que siempre hablamos, con paz y alegría. ... Sé que no fuimos los únicos. Sé que varios países tuvieron problemas con el visado y cambios con los campos de entrenamiento. Antes de que llegáramos, la sensación, el sentimiento que siempre se tiene, de que se espera con ilusión el inicio del Mundial, creo que esta vez quizá no ha habido la misma sensación”.

Estados Unidos atacó a Irán el 28 de febrero, abatiendo a su líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, en los primeros instantes de la guerra. El conflicto se ha ralentizado y reanudado en varias ocasiones desde entonces, aunque el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo de paz horas antes el domingo .

“Este tipo de tensión socava esa alegría y socava el mensaje de la FIFA y de nuestra gente, el cual es que el fútbol trae paz”, subrayó Taremi, delantero de Olympiacos que, con 33 años, disputa su tercer Mundial. “Siento que este Mundial pudo haber ofrecido un mejor ambiente del que ha tenido, pero espero que en el futuro mejore para todos los aficionados, sea cual sea el equipo al que estén apoyando”.

Irán tenía planeado entrenar en Tucson, Arizona, antes del estallido de la guerra, y más tarde optó por cambiar su sede a México. Posteriormente, la FIFA desestimó la solicitud de Irán de disputar sus partidos de la fase de grupos fuera de Estados Unidos, argumentando que no podía hacerlo por cuestiones logísticas y obligaciones contractuales.

Irán ha estado asediado por problemas logísticos, desde entonces, incluido el rechazo de visas para ciertos miembros de su delegación. Un portavoz del equipo afirmó el domingo que a dos de sus miembros de su equipo de relaciones con la prensa se les negó la visa estadounidense para el partido inaugural. Los aficionados iraníes también han enfrentado problemas con las entradas para los partidos.

“Esto afectará sin lugar a dudas el espíritu del fútbol”, declaró el entrenador de Irán, Amir Ghalenoei. “Se supone que el fútbol une a las naciones y las culturas. Si ganamos, si perdemos, eso es un sentimiento personal que tenemos, pero el fútbol como deporte consiste en generar alegrías. Estas condiciones han afectado nuestra concentración técnica, pero en verdad he intentado asegurarme de que mis jugadores se enfoquen en las técnicas y estrategias”.

El equipo iraní estará limitado a breves viajes a Estados Unidos para sus partidos: volar un día antes del partido y, según reportes, regresar a Tijuana inmediatamente después. Irán vuelve a jugar en Inglewood, California, el próximo domingo contra Bélgica, antes de completar la fase de grupos en Seattle contra Egipto el 26 de junio.

Sin entrar en detalles, Taremi comentó que el viaje de Irán desde Tijuana hasta el SoFi Stadium tomó aproximadamente cinco horas, incluido el vuelo.

“Por supuesto que eso nos afecta”, señaló Ghalenoei. “Me gustaría agradecer a la gente de México, pero nosotros los iraníes estamos acostumbrados a convertir las dificultades en oportunidades, y no pensamos en otra cosa que no sea llevar alegría al pueblo”.

Es probable que el área de Los Ángeles haya sido elegida para albergar dos de los partidos de Irán en parte porque tiene la mayor población iraní a nivel mundial fuera de Irán. La llamada zona de “Tehrangeles” de la ciudad está llena de miles de familias que huyeron del país tras la Revolución Islámica a finales de la década de 1970.

Taremi y Ghalenoei saben que muchos de los iraníes que viven en Estados Unidos estarán en su contra, dadas sus opiniones sobre el gobierno actual, pero no les preocupa.

“Jugamos por cada iraní, ya sea en la diáspora o en Irán”, sostuvo Taremi. “La gente tiene distintas opiniones, pero estamos aquí para unir a la gente y trataremos de llevar alegría a todos los iraníes, dondequiera que vivan. No nos metemos en la política. Estamos aquí para jugar al fútbol”.

___

Cobertura del Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP