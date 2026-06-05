Expectación por el Mundial llega al corazón de la selva amazónica brasileña

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ARCHIVO - Una mujer camina debajo de la decoración mundialista en Manaos, Brasil, el 17 de mayo de 2026 (AP Foto/Edmar Barros) AP

Mientras los vecinos decoran la Rua 3, una calle del centro de Manaos, una fiesta al aire libre deja que los sonidos de la música brasileña se esparzan por el ambiente. En el pavimento están pintadas banderas de gran tamaño que representan a las 48 naciones clasificadas al torneo de fútbol. Y esas mismas banderas, hechas de papel y cuerda, forman un a especie de toldo que pasa por encima.

Algunas personas confían en ver algunos de los partidos bajo las banderas a partir del 11 de junio, cuando el torneo comience en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

“La lluvia nos había impedido terminar el trabajo", dijo Aldri Tavares Castro, un artista visual de 42 años. "Pero ahora ha llegado el verano y podemos terminar, completar el trabajo con calma... y alentar a la selección nacional”.

Los niños también están ayudando: a veces se suben a escaleras para enlazar una bandera con la siguiente; otras, simplemente juegan al fútbol sobre la calle mientras los visitantes llegan para tomar fotos y disfrutar de la escena.

“Los vecinos se unen por una causa”, recalcó Ezequiel Pedro da Silva Filho, un administrador escolar de 62 años y también organizador de la Rua 3.

Junto con otros residentes de Manaos, Da Silva verá los partidos de Brasil en la Copa del Mundo bajo las banderas, a partir del primer encuentro del Grupo C contra Marruecos el 13 de junio.

México es coanfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. ___ El periodista de AP Mauricio Savarese contribuyó a este reportaje. ___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP