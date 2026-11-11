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Expareja del exasesor del presidente Paz sale de Bolivia tras recibir asilo de México

LA PAZ, Bolivia (AP) — La cancillería de Bolivia informó el miércoles que la expareja del estratega argentino Fernando Cerimedo, quien fuera asesor del presidente Rodrigo Paz y está detenido por presunto intento de feminicidio, salió del país rumbo a México después de que le otorgaran un asilo diplomático.

En un comunicado la cancillería agregó que en las primeras horas del miércoles Nadia Beller abandonó el país. La mujer permanecía desde el lunes en la embajada de México en La Paz desde donde dijo a periodistas que no tenía garantías en el país.

Beller sobrevivió a los disparos de sicarios que la atacaron presuntamente por orden de Cerimedo el 17 de agosto. El argentino está en prisión preventiva y es investigado por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. El caso desató un terremoto político de repercusiones internacionales por tratarse de un influyente estratega digital de algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que el caso continuará siendo investigado en medio de un escándalo tras la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una estructura criminal al servicio del narcotráfico. Mariaca investigaba a Cerimedo.

Y tras la salida del país de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien denunció persecución.

La relación entre Bolivia y México ha estado marcada por desencuentros diplomáticos desde 2019 debido a la negativa del gobierno boliviano de conceder un salvoconducto a altos funcionarios tras un estallido social que derivo en la renuncia del entinces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

FUENTE: AP

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