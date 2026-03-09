Exlíder de Sinn Féin es juzgado en Londres por atentados

Adams está siendo demandado en el Tribunal Superior de Londres por presuntamente ser directamente responsable y cómplice de decisiones del IRA Provisional de detonar bombas en Inglaterra en 1973 y 1996.

“El demandado traza cuidadosamente una distinción entre ser miembro de ‘el Ejército’ y ser miembro de Sinn Féin", declaró la abogada Anne Studd. "Esa era una distinción sin diferencia”.

La acusación contra Adams es antigua, pero esta es la primera vez que se le pide a un tribunal que decida si es cierta.

Adams es una de las figuras más influyentes de las décadas de conflicto en Irlanda del Norte; dirigió el partido político Sinn Féin, vinculado al IRA, entre 1983 y 2018 y ayudó a negociar el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998. Siempre ha negado ser miembro del IRA, aunque algunos excolegas han dicho que fue uno de sus dirigentes.

“No hay duda de que el demandado contribuyó a la paz en Irlanda del Norte, pero los demandantes sostienen que, según las pruebas, también contribuyó a la guerra”, indicó Studd.

Los demandantes buscan reivindicación —no dinero—. Adams está siendo demandado por la suma nominal de 1 libra (1,33 dólares).

El trío sostiene que Adams era miembro del Consejo del Ejército, el órgano de toma de decisiones del IRA, y que fue tan responsable como los hombres que colocaron los explosivos durante las tres décadas de violencia en las que participaron militantes republicanos irlandeses y lealistas británicos, así como soldados del Reino Unido. Unas 3.600 personas murieron, la mayoría en Irlanda del Norte, aunque el IRA también hizo estallar bombas en Inglaterra.

John Clark, un agente de policía, tuvo metralla incrustada en la cabeza y en una mano por el atentado de 1973 contra el tribunal en Londres. Jonathan Ganesh sufrió secuelas psicológicas por el atentado de 1996 en los Docklands de Londres. Barry Laycock quedó con una discapacidad del 50%, sufrió emocionalmente y tuvo dificultades económicas por el atentado de 1996 en el centro comercial Arndale de Manchester.

El abogado Edward Craven indicó que Adams “niega de manera enfática, inequívoca y categórica que alguna vez haya sido miembro del IRA”.

Adams está previsto a testificar en su defensa durante el juicio sin jurado, que debe concluir la próxima semana,

Craven manifestó que Adams nunca fue acusado por los atentados ni siquiera fue arrestado bajo sospecha de estar vinculado a ellos.

El hombre, de 77 años, fue acusado de ser miembro del IRA en 1978, pero el caso se retiró posteriormente por falta de pruebas.

Adams obtuvo el año pasado un veredicto por difamación de 100.000 (116.000 dólares) contra la BBC por una afirmación en un documental televisivo de que autorizó el asesinato de un informante dentro del movimiento republicano irlandés.

Craven dijo que los demandantes tenían una montaña que escalar para probar su caso y que ni siquiera habían llegado a las estribaciones.

Afirmó que Adams simpatizaba con los objetivos del IRA, los compartía y buscó justificar sus acciones, aunque no respaldaba todos esos actos.

“Eso lo convierte, a los ojos de algunas personas, en una figura profundamente controvertida", añadió Craven "No significa que fuera responsable, en términos fácticos, de los atentados con bomba”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP