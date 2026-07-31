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Exjefe de policía de Sri Lanka condenado a muerte por negligencia en atentados de 2019

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un tribunal de Sri Lanka condenó a muerte el viernes a un exjefe de policía tras hallarlo culpable de negligencia criminal que permitió los atentados con bombas de 2019, que mataron a más de 260 personas.

El ex jefe de policía de Sri Lanka Pujith Jayasundara sale de una iglesia donde estallaron bombas en Colombo, Sri Lanka, el 21 de abril del 2019. (AP foto/Eranga Jayawardena)
El ex jefe de policía de Sri Lanka Pujith Jayasundara sale de una iglesia donde estallaron bombas en Colombo, Sri Lanka, el 21 de abril del 2019. (AP foto/Eranga Jayawardena) AP

Pujith Jayasundara recibió la pena de muerte, pero probablemente pasará a cadena perpetua porque Sri Lanka mantiene una moratoria informal sobre las ejecuciones desde 1976. El actual presidente, Anura Kumara Dissanayake, apoya mantener la moratoria.

Los atentados casi simultáneos en el Domingo de Pascua del 2019 se perpetraron en tres hoteles turísticos y tres iglesias —dos de ellas católicas y una protestante— y causaron la muerte de 42 extranjeros. Un comité parlamentario determinó que funcionarios policiales y de inteligencia no actuaron pese a repetidas advertencias de inteligencia sobre los ataques.

Jayasundara tiene derecho a apelar el veredicto del viernes emitido por el panel de tres jueces del Tribunal Superior.

El tribunal debía emitir otro fallo más tarde el viernes sobre Hemasiri Fernando, exsecretario del Ministerio de Defensa, por el mismo cargo.

Dos grupos militantes islámicos con base en Sri Lanka fueron acusados de llevar a cabo los atentados, y ninguno de los supuestos responsables sigue con vida. Se celebran juicios separados contra personas presuntamente vinculadas con los autores.

La Iglesia católica de Sri Lanka ha sostenido que quienes han sido identificados hasta ahora como autores no son los cerebros detrás de los atentados, y que hubo una conspiración mayor detrás de los ataques.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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