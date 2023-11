Exiliados reaccionan a los conciertos que dará Norah Jones en La Habana para promover el turismo estadounidense a la isla

Dreamcatcher vende paquetes que oscilan entre 3,500 y 8,600 dólares, que incluyen el alojamiento en el lujoso hotel Grand Aston, del grupo empresarial militar GAESA, así como los dos conciertos de Norah Jones, el 17 y 18 de febrero, y paseos por La Habana, la turística, no la real.

“Al parecer, el deshielo del intercambio cultural está regresando a la Cuba de los más de 1.000 presos políticos, de la falta de libertades, de la represión diaria contra activistas, de los festivales culinarios enfrente de una ciudadanía hambreada y de la miseria de la población inducida por un régimen que no quiere reconocer derechos para no perder privilegios”.

“Todo esto mientras que en la televisión nacional el régimen anuncia sin vergüenza que hay músicos como Yotuel que no permitirán entrar al país porque ponen en peligro la seguridad nacional, mientras que Maykel Osorbo, ganador de dos premios Grammy Latinos, se pudre en una cárcel de Pinar del Río por sus ideas políticas, mientras que la música de joyas de la cultura cubana como Celia Cruz y Willy Chirino no se pasa por la radio ni la televisión porque se encuentran controladas en su totalidad por los mismos militares que controlan los hoteles que promociona Norah Jones. ¿Qué intercambio es ese?”, agregó Gallego, quien lamentó que la visita de Norah Jones forme “parte de una estrategia del régimen cubano, junto a actos privados conectados a ellos y que se benefician económicamente de estos eventos, para vender al mundo un país que no es”.