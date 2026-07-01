Exestrella de la NBA Malik Beasley se declara no culpable de cargos por apuestas

Malik Beasley, centro, ex jugador de la NBA, sale del tribunal federal de Brooklyn, el miércoles 1 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Beasley, el más reciente nombre importante atrapado en una amplia investigación federal sobre apuestas, dijo poco en su lectura de cargos en el tribunal federal de Brooklyn. Respondió a las preguntas de un juez con “sí, su señoría”, pero dejó que su abogado, Jason Goldman, presentara la declaración en su nombre.

Después, el escolta de 1,93 metros permaneció en silencio mientras Goldman hablaba con periodistas afuera del tribunal, y evitó responder cuando uno le preguntó si tenía algo que decirles a sus aficionados. Beasley, que jugó para seis equipos de la NBA en nueve años, se perdió la temporada más reciente porque estaba bajo investigación. En su lugar, jugó para un equipo puertorriqueño copropiedad del rapero Bad Bunny.

“Está deseando pelear. Ha peleado todos los días”, afirmó Goldman. “Se presume su inocencia y eso todavía tiene que significar algo, obviamente”.

Beasley, de 29 años, y el agente deportivo Paolo Zamorano, quien también se declaró no culpable el miércoles, estuvieron entre seis personas acusadas en una imputación cuya publicación se dio a conocer esta semana.

Son los acusados más recientes en una redada relacionada con apuestas que ha derivado en más de tres docenas de arrestos, incluido el exastro del Heat de Miami Terry Rozier, a quien se acusó de conspirar con amigos para ayudarlos a ganar apuestas, y el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups, a quien se acusó de conspirar para amañar partidas de póker de altas apuestas.

Zamorano, de 39 años, anteriormente representó a otro coacusado, el exjugador de la NBA Ed Davis, quien le había prestado dinero a Beasley y está acusado de actuar como su “guardián” en el presunto esquema.

“Esperamos con interés nuestro día en el tribunal”, declaró a los periodistas el abogado de Zamorano, Kenneth Breen.

Beasley y Zamorano quedaron en libertad bajo fianza. Deben regresar al tribunal para una audiencia de seguimiento el 6 de agosto.

Se acusa a Beasley de amañar o intentar amañar su desempeño en al menos cuatro partidos mientras jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, rindiendo por debajo o por encima de las expectativas de las casas de apuestas. A cambio, indicó la imputación, los apostadores sobornaron a Beasley y sus deudas con Davis fueron reducidas o eliminadas.

“La única forma de ganarle a Las Vegas es con apuestas deportivas”, le dijo Davis a Beasley en un mensaje de texto del 26 de enero de 2024, según la imputación. “En todo lo demás ellos tienen la ventaja”.

En un ejemplo, de acuerdo con la imputación, Beasley le dijo a Davis que intentaría superar la línea de 3,5 que las casas de apuestas habían fijado para su total de rebotes en el partido de Milwaukee contra los Clippers de Los Ángeles el 10 de marzo de 2024.

Con un segundo por jugar, y los Bucks arriba por siete puntos, Beasley disputó un tiro de los Clippers y se lanzó pasando junto a cuatro jugadores para capturar su cuarto rebote, asegurando una victoria para los apostadores cuando sonó la bocina.

Un apostador obtuvo una ganancia de 3.252 dólares con una apuesta de 2.838 dólares, señaló la imputación, y otro logró una ganancia de 2.107 dólares con apuestas que sumaron 2.400 dólares. Otros apostadores se quedaron fuera y perdieron dinero, al colocar por error apuestas a que Beasley rendiría por debajo del total de rebotes debido a una aparente falta de comunicación, indicó la imputación.

“Lo gracioso es que después de conseguirlo soltó un gran suspiro de alivio”, dijo un co-conspirador en un mensaje de texto, según la imputación.

Beasley pidió dinero prestado a Davis, un excompañero de equipo, después de acumular millones de dólares en pérdidas por apuestas. Sus problemas financieros, ampliamente difundidos, incluyen disputas con un arrendador de Detroit, un barbero de Milwaukee y un dentista de Minnesota. Una demanda de 2025 presentada por una agencia de mercadotecnia deportiva derivó en una sentencia en rebeldía de un millón de dólares en su contra.

“Aquí hay una conversación más amplia sobre la industria, sobre individuos e instituciones que están obteniendo miles y miles de millones de dólares en ganancias y alimentando la adicción”, sostuvo Goldman.

Beasley ha estado al tanto de la investigación desde hace aproximadamente un año, dijo el fiscal federal adjunto Benjamin Weintraub.

Jugó por última vez en la NBA con los Pistons de Detroit con un contrato de un año por 6 millones de dólares en la temporada 2024-2025. Promedió 16 puntos por partido y anotó 20 en su último juego, una derrota en playoffs ante los Knicks de Nueva York. Es uno de cinco jugadores en la historia de la NBA con más de 300 triples en una temporada.

La liberación de Beasley fue garantizada por sus padres, los actores Michael y Deena Beasley, quienes se unieron a la audiencia por teléfono desde su casa en Georgia. Con el rostro impasible durante la mayor parte del procedimiento, que duró una hora, Beasley se rió ante la respuesta de su madre a la pregunta de la jueza magistrada Taryn Merkl sobre con qué frecuencia hablan entre ellos.

“Probablemente lo llamo todos los días. Puede que no conteste todos los días”, dijo Deena Beasley, lo que provocó risas en la sala. “Si lo llamo seis veces a la semana, contestará cinco veces”.

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FUENTE: AP