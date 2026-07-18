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Ex cachorro Anthony Rizzo atrapa la pelota del jonrón de Michael Busch en Wrigley Field

CHICAGO (AP) — La pelota del jonrón solitario en la primera entrada del actual primera base de los Cachorros, Michael Busch, en la victoria 6-2 sobre Minnesota el sábado fue recuperada en las gradas del jardín derecho de Wrigley Field por el ex primera base de Chicago Anthony Rizzo.

El ex primera base de los Cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, sostiene el trofeo de campeonato de la Serie Mundial de 2016 mientras camina por el campo antes de un partido de béisbol entre los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago en Chicago, el sábado 18 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
El ex primera base de los Cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, sostiene el trofeo de campeonato de la Serie Mundial de 2016 mientras camina por el campo antes de un partido de béisbol entre los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago en Chicago, el sábado 18 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Rizzo no atrapó en el aire el 12º jonrón de Busch, pero estiró el brazo hacia atrás y recogió la pelota del concreto después de que cayó. Rizzo la sostuvo en alto con un niño pequeño sobre sus hombros.

Rizzo, tres veces All-Star que jugó 10 de sus 14 temporadas con los Cachorros, participó en la inauguración de un arco de 31 pies de ancho llamado “Champions Gate” en el lado oeste de Wrigley Field antes del juego. Conmemoró el 10º aniversario de que Chicago ganara la Serie Mundial en 2016.

Al principio, Busch no sabía que Rizzo había recuperado la pelota. Se lo comentó el receptor panameño Miguel Amaya, quien conectó un doble productor de dos carreras en la segunda entrada.

La idea de que un anterior primera base de poder de los Cachorros se hiciera con la pelota del jonrón del actual no pasó desapercibida para Busch, de 28 años, quien conectó 34 jonrones el año pasado. Rizzo, de 36, pegó 242 jonrones de temporada regular con Chicago y 303 en su carrera.

“Me pareció increíble, como alucinante”, manifestó Busch. “Quién sabe cómo se dan las cosas, pero me pareció bastante genial.

“Simplemente el equipo de 2016, lo que hicieron por esta ciudad y el campeonato que trajeron fue obviamente algo muy importante”, añadió Busch. “Se notaba por los aficionados cuánto los querían y cuánta alegría le dieron a la ciudad. Y Rizzo fue como una piedra angular para ellos”.

Rizzo bateó para .292 con 32 jonrones y 109 carreras impulsadas en la temporada regular de 2016, y luego sumó tres jonrones y 10 impulsadas en la postemporada, mientras los Cachorros ponían fin a una sequía de 108 años sin campeonato.

El propietario del equipo, Tom Ricketts, el mánager de 2016 Joe Maddon y Rizzo se dirigieron al público en una ceremonia que incluyó a unos 20 jugadores del equipo. Maddon y los jugadores regresaron al campo antes del juego y el derecho Kyle Hendricks realizó un primer lanzamiento ceremonial.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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