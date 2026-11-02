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Everton vence a Newcastle por segunda da vez en 4 días entre abucheos en St. James' Park

Everton completó un doblete en cuatro días sobre Newcastle al sumar una victoria el lunes por 1-0 en la Liga Premier a su triunfo en la Copa de la Liga inglesa de la semana pasada.

Harvey Barnes del Newcastle y Jake OBrien del Everton pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el lunes 2 de noviembre del 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP)
Harvey Barnes del Newcastle y Jake O'Brien del Everton pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el lunes 2 de noviembre del 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP) AP

Thierno Barry anotó el único gol en St. James' Park, al empujar el balón a una portería desguarnecida desde cerca del área a los 49 minutos después de que el arquero de Newcastle, Lukáš Horníček, dejara que un disparo de Tyrique George se le escurriera por debajo.

Los aficionados de Newcastle abuchearon a su apático equipo —cuyo primer remate a puerta llegó hasta el 85— al descanso y de nuevo al sonar el pitido final. Newcastle suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida la del jueves ante Everton, 3-1 en la copa.

El conjunto local, propiedad de saudíes, terminó el partido con 10 hombres después de que el suplente Jacob Ramsey viera dos tarjetas amarillas en un lapso de dos minutos en el tiempo añadido de la segunda parte. La segunda amarilla bien pudo haber sido roja, ya que Ramsey clavó los tacos en el tobillo del mediocampista de Everton Harrison Armstrong.

Everton, que perdió ante Chelsea y Arsenal en sus dos últimos partidos de liga, superó a Newcastle en la clasificación y ascendió al séptimo puesto tras nueve jornadas, lo que supone un sólido inicio de temporada para un club que fue puesto en venta el mes pasado por sus propietarios estadounidenses.

Newcastle cayó al 13er lugar en la liga de 20 equipos.

“Probablemente fue nuestra mejor actuación de la temporada”, manifestó el defensor de Everton James Tarkowski.

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